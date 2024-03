Coupe de France de Karaté : Les lauriers pour Cassandra Sampieri et Cassandre Lutzing (KC Borgo)

Dimanche était une journée consacrée au Kata. Seul le Karaté Club Borgo avait engagé des élèves.

Dans la plus petite des catégories, Cassandra Aguillon-Pasqualini a brillamment atteint la petite finale, terminant ensuite à la 5e place et Giulia Pronesti-Leitao s'est inclinée au premier tour.

Timeo Linel a réalisé un beau parcours en terminant 5 sa catégorie minime.

Lana Janvier, en minime fille, a gagné son premier tour mais a, hélas, échoué au second.

Dans cette même catégorie Melyssa-Rose Franceschi Saint Agne a perdu son premier tour contre la future lauréate de la catégorie et Elina Vitali-Gravier a obtenu une très belle troisième place.

En catégorie cadette, Cassandre Lutzing est montée sur la plus haute marche du podium et Cassandra Sampieri a remporté avec brio, 5-0 à chaque tour, la catégorie senior.

« Nous sommes très fiers du comportement et des performances de nos athlètes. Quels que soient leurs résultats, ils ont porté haut les couleurs de nos clubs » se réjouit C. Sampieri.