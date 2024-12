Coupe de France : ce sera Nice pour le Sporting

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, prévus le 15 janvier prochain, a été effectué dimanche soir.

Margaux Pinot, championne du monde 2024 de judo, et Henry Chavancy, trois-quart centre international de rugby, joueur du Racing 92, ont désigné les affiches des 16es de la Coupe de France 2024-2025, dimanche soir, en direct sur beIN SPORTS. Les matches sont programmés le mercredi 15 janvier prochain.

Le sort a réservé trois oppositions entre clubs de l'élite, Marseille-Lille, Brest-Nantes et Reims-Monaco.





Concernant les quatre pensionnaires de National 3 encore en lice, le FC Bourgoin-Jallieu disputera à domicile un derby de prestige contre son voisin de l'Olympique Lyonnais (L1), l'ES Thaon en fera de même face au RC Strasbourg (L1), le FC Espaly affrontera chez lui soit le RC Lens soit le Paris Saint-Germain (L1), alors que le SU Dives-Cabourg sera aux prises avec Le Puy Foot (N2).



Pour le Sporting, ce sera donc l'OGC Nice que les "bleus" n'ont plus croisé sur leur pelouse depuis 2017.

Il y aura encore certainement une sacrée ambiance ce 15 janvier à Armand-Cesari même si une grande partie de la tribune sud, suspendue, sera privée de son assistance habituelle !