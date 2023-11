Coupe de France : "Ne pas tomber dans le piège" prévient l’entraineur du SCB, Régis Brouard

La Coupe de France, cette compétition chère au Sporting. Pour son entrée en lice dans cette compétition, les joueurs de Régis Brouard devront déjouer le piège lyonnais ce samedi. « C’est un match piège annoncé » explique le coach, « L’objectif est de ne pas tomber dedans, de se qualifier. Face à une équipe leader de son groupe de National 3 on devra mettre de l’intensité, de l’engagement comme une équipe professionnelle doit le faire. Les 1ers tours sont toujours compliqués pour une équipe professionnelle. J’ai beaucoup de respect pour cette compétition qui me tient à cœur. Une compétition où seul le résultat compte ».



Après la défaite samedi dernier à Paris (1-0) en championnat de Ligue 2, l’entraineur avait eu un coup de gueule contre ses joueurs. Une colère pas tout à fait retombée d’ailleurs. « Lundi nous nous sommes vus et je leur ai de nouveau dit ma façon de penser. J’ai confirmé mes propos d’après match. Des propos certes durs mais dans la réalité du moment. On avait retrouvé une certaine ossature après 4 matchs sans défaite. A Paris l’aspect mental n’a pas fonctionné. Mais on va continuer sur ce qu’on a mis en place ».



On peut s’attendre donc ce samedi à changements dans le groupe. Déjà, 1ère absence, celle de Dimitri Lienard. Le SCB annonçait jeudi soir dans un communiqué « Dimitri Liénard et le Sporting Club de Bastia ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à la relation contractuelle qui les liait. Le joueur comme le club déplorent cette collaboration infructueuse. Le Sporting tient à remercier Dimitri pour son professionnalisme et son implication durant son passage bastiais et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour la suite ». Régis Brouard devra ensuite pallier les absences de suspendus, Vincent et Traoré, de blessés, Santelli et Bianchini, et d’internationaux, Tavares et Bohnert.

D’autres joueurs pourraient aussi être appelés dans le groupe. « Ce match de coupe va permettre de voir d’autres joueurs » souligne le technicien bastiais.



La délégation bastiaise est partie ce vendredi matin pour la cité des gones, via Marseille. Le groupe sera communiqué à l'issue du dernier entrainement prévu ce soir sur place.