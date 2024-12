Coupe de France - David Faderne mise sur la motivation de l'USCC pour inquiéter Nice

Motivés ? Les joueurs cortenais le sont, c’est une certitude. « Ils sont déjà dans le match contre Nice depuis deux semaines, depuis le tirage en fait », explique l’entraîneur cortenais, David Faderne. « J’avais demandé aux gars de rester d’abord concentrés sur le championnat, car nous avions deux rendez-vous importants à Beaucaire et à la maison contre le FC Rousset, leader invaincu. Mais les joueurs étaient ailleurs et nous avons perdu ces deux rencontres importantes. Du coup, nous sommes derniers du championnat. En même temps, je les comprends. Ils n’ont pas joué ces matchs à fond pour ne pas se blesser ou prendre des cartons. Ils n’avaient que l’OGC Nice en ligne de mire. Alors oui, ils sont motivés et même surmotivés ».





Il est certain que, dans la carrière d’un footballeur amateur, on n’a pas tous les jours l’occasion d’affronter un club de Ligue 1 qui est de surcroît 6e, et qui joue en plus la coupe d’Europe. Mais attention de ne pas jouer le match avant ! Il faudra rester concentrés et aborder cette partie en prenant le mors aux dents dès l’entame pour surprendre cette formation niçoise et la faire douter. C’est ce qu’avaient fait les joueurs de l’USCC en 2006 contre Rennes ou encore la formation de l’Ile-Rousse en 2014 face aux Girondins de Bordeaux et qui s’était d’ailleurs imposée aux tirs au but ! Avoir la "gnaque" et montrer les dents durant les premières minutes de jeu en empêchant les Niçois de jouer est la seule option qu’auront les Cortenais pour tenter de réaliser un exploit. Et dans ces conditions, le public pourra jouer son rôle de douzième homme en poussant les « montagnards » pour les transcender.





« Physiquement et techniquement, il est certain que nous ne faisons pas le poids. Nous aurons en face de nous des professionnels qui s’entraînent tous les jours, qui sont 6e de Ligue 1 et qui disputent une coupe d’Europe. Par conséquent, nous devrons jouer sur d’autres tableaux pour tenter de rivaliser et ça passe d’abord par la concentration et la motivation. Nous sommes à fond sur la coupe depuis lundi et nous aurons le temps de penser au championnat dès le mois de janvier pour essayer de repartir fort ».

En tant qu’ancien professionnel, David Faderne en a connu des moments forts et c’est cette expérience qu’il essaye de transmettre à ses joueurs, car il est plus dur de jouer contre une équipe d’un niveau inférieur. « On n’a pas des masses de choses à évoquer avec eux. S’ils ne sont pas hyper motivés pour jouer un tel match samedi, ils ne le seront jamais plus. On travaille sur deux ou trois leviers à mettre en place, des messages à faire passer et on compte aussi sur le public qui sera à fond derrière nous ».

Si la logique est respectée, Corte ne devrait pas exister samedi à partir de 18 heures à Furiani. Mais voilà, la magie de la coupe réserve des surprises chaque année, des exploits réalisés par les petits clubs qui savent se donner à fond et ne rien lâcher jusqu’au bout pour ne pas être ridicules. « On espère accrocher un peu cette équipe niçoise, faire le meilleur match possible et d’être le plus solide possible pour les embêter. Après en coupe, tout peut arriver… Il y a un domaine où on est clairement meilleurs qu’eux, c’est celui de l’envie.





François Campana, capitaine de l’USCC en 2006 face au Stade Rennais, évoquait le côté tactique et l’envie « qui avaient fortement déstabilisé nos adversaires qui ne s’attendaient pas à ça. Ils nous avaient pris de haut et ils sont passés à deux doigts de l’élimination ». C’est là-dessus aussi que l’USCC devra faire preuve de concentration en respectant à la lettre les consignes du coach et sa tactique mise en place pour samedi soir. Mais nous n’en saurons pas plus. David Faderne réserve cela à son groupe. Un groupe qui aura également une séance vidéo détaillée pour être en place samedi soir.

Et souhaitons tout le meilleur du monde aux Cortenais… Forza Corti !