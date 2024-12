Coupe de France : Corte recevra Nice le 21 décembre à 18h à Furiani

ous l’impulsion du président Jacques Colombani, l’équipe dirigeante travaille sans relâche depuis le tirage pour organiser ce match historique. "C’est compliqué", confie le président, "car nous faisons face à de nombreuses contraintes en matière de sécurité, imposées par le préfet de la Haute-Corse. Nous avons d’abord concentré nos efforts sur cet aspect. Une société privée assurera la sécurité à l'intérieur du stade et dans les tribunes, tandis que les forces de l'ordre seront déployées autour du stade, comme demandé par Michel Prosic, le préfet. Ce dernier devrait également interdire le déplacement des supporters niçois, le match étant classé à haut risque par la Division Nationale Contre le Hooliganisme."



L’organisation de l’accueil des spectateurs est également une priorité, notamment en ce qui concerne les buvettes et les loges, dans l’espoir de mobiliser un large public pour soutenir l'USCC. Bien qu'aucun déplacement officiel n'ait été prévu par le club, Jacques Colombani indique que les supporters de l'USCC peuvent organiser leur propre transport, notamment avec un car à destination de Furiani. De son côté, l’USCC a prévu un déplacement en train depuis Casamozza, en partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse. "Si les travaux sur la ligne entre Ponte-Leccia et Ponte Novu n’étaient pas en cours, nous aurions pu organiser un départ depuis Corte", précise-t-il. Les licenciés du club, quant à eux, seront invités à participer gratuitement à cet événement.



Les dirigeants espèrent également que la ville se parera des couleurs du club, même si cela reste un défi en période de fêtes. "Nous souhaitons que le plus grand nombre possible de personnes vienne encourager nos joueurs et soutenir une performance historique. Gagner contre l’OGC Nice à Furiani serait un cadeau magnifique pour le club, pour Corte, et pour le football corse", ajoute Jacques Colombani.



Souvenons-nous qu’il y a quelques années, plus de 300 chanteurs insulaires s’étaient réunis à Furiani pour soutenir le SC Bastia lors d’un match de Ligue 1. "Ce serait merveilleux, bien sûr, mais nous ne pouvons nous occuper de ce type de mobilisation, car nous sommes concentrés sur les priorités organisationnelles", explique le président. Toutefois, cette initiative pourrait voir le jour sous l'impulsion des chanteurs eux-mêmes, un soutien précieux pour les joueurs.



Les dirigeants souhaitent faire de ce match un véritable moment de célébration du football corse et gardent une part de mystère sur l'animation prévue avant le coup d'envoi. "Nous espérons écrire une nouvelle page de l’histoire du club et réaliser l'exploit de la Coupe de France, avec l'appui enthousiaste des Cortenais et de tous les Corses."



Cependant, avant de se projeter sur la Coupe, l’USCC doit se concentrer sur son championnat. Le club se trouve actuellement dans une situation délicate au classement général. "Nous devons d’abord penser à sauver notre saison, et cela passe par une victoire contre le FC Rousset, leader invaincu, dimanche à Santos Manfredi. Je sais que nos joueurs ont les capacités de s'imposer, comme ils l'ont montré contre l'OM ou Montpellier. Il faut se concentrer sur ce match et mettre la Coupe de côté pour l'instant", conclut Jacques Colombani.