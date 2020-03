Coup de vent : de rafales à 160 km/h prévues cette nuit en Haute-Corse

Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,

Ne pas se promener sur les crêtes,

Éviter les sorties en mer,

Limiter autant que possible ses déplacements,

Sur la route, faire preuve de prudence,

Être vigilant face aux chutes d’objets,

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu,

Ne pas intervenir sur les toitures,

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

✔ Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

✔ Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com

Déjà ce dimanche Météo France avait diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller en Corse pour plusieurs paramètres. cet après midi l'institut météorologique annonce un coup de vent à compter du lundi 2 mars à 21 heures avec une fin du phénomène prévue pour le mardi 3 mars à 10 heures au plus tôt.En cours de nuit de lundi à mardi, un nouvel épisode de vent fort se produit.Les rafales pourront atteindre 140 à 160 km/h sur le Cap Corse et 120 à 140 km/h en Balagne, sur le relief et même parfois sur le littoral.Ce vent devrait faiblir en cours de matinée de mardi.On vous rappelle de