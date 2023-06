Coup de chaud sur la Corse-du-Sud : jusqu’à 40°C attendus dans le Sartenais

« C’est un épisode qui ne va pas durer très longtemps, seulement un peu plus de 48 heures », relève par ailleurs Patrick Bonicel, « Le Sirocco va souffler jusqu’à jeudi à peu près à la mi-journée. Puis, en courant de journée de jeudi, le vent basculera au secteur sud-ouest et cela changera complètement la masse d’air. Très progressivement, les températures vont redevenir acceptables, et à partir de vendredi les courbes de températures redescendent très nettement et se rapprochent des normales ».



Ce coup de Sirocco viendra cependant apporter dans son sillage des particules désertiques à compter de mardi, aggravant le phénomène de chaleur. L’organisme Qualitair Corse avertit ainsi d’un épisode de pollution de l’air qui devrait notamment toucher le Sud et l’Ouest de la Corse et durer « au moins 48 heures ».



Si ce pic de chaleur est loin d’être inhabituel en cette période de l’année, est-il toutefois le présage d’un été très chaud ? « On peut penser que c’est un indicateur de plus qui confirme les prévisions saisonnières qui nous donnent des températures anormalement élevées pour cet été. Le scénario privilégié pour nous est un été plus chaud que la normale », concède le météorologiste conseil.