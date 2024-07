Coucher de soleil au Capu Tafunatu : un spectacle éblouissant qui attire des centaines de visiteurs chaque année

Cependant, assister à ce spectacle grandiose exige un peu d’effort. Avec les vagues de chaleur actuelles, il est essentiel d'être en forme pour entreprendre l'ascension depuis le petit parking d'A Frasseta, dans la vallée de la Restonica, jusqu'aux bergeries des Cappellacce.

Il vous faudra gravir près de 700 mètres de dénivelé positif. Le chemin serpente dans une splendide forêt de pins laricci, encore marquée par les ravages de l'incendie d’août 2000. Les premières minutes de montée sont agréables, notamment jusqu’à la fontaine Funtana Bianca, où il est bon de faire une pause et de respirer profondément avant d’entamer la seconde partie du sentier, qui se déroule sous un soleil ardent.

À partir de là, les pins laissent place à un maquis de fougères et de rochers granitiques, qui renvoient la chaleur accumulée. Il est conseillé de progresser à un rythme modéré, sauf pour les randonneurs aguerris, car les derniers 300 mètres sont particulièrement éprouvants. Les lacets du sentier semblent interminables et le sommet, connu sous le nom d’affaccatoghja, semble toujours hors de portée malgré vos efforts.

Comme chaque année, plusieurs centaines de personnes sont attendues les 25 et 26 juillet prochains aux bergeries des Cappellacce pour assister à l’un des phénomènes les plus beaux offert par Dame Nature : le passage du soleil dans le trou du Capu Tafunatu.



Après environ deux heures de montée sous la chaleur intense, vous atteindrez enfin les bergeries des Cappellacce. La foule s’y rassemble déjà sur la pelouse, face au Capu Tafunatu. Les bergers, qui ont conduit leurs troupeaux en transhumance, seront ravis de vous offrir un verre d’eau fraîche et, peut-être, de partager un repas en attendant le moment tant attendu : lorsque le soleil basculera derrière le Capu Tafunatu et projettera ses rayons à travers le trou du Diable, un spectacle aussi mystérieux que spectaculaire.



Le phénomène ne dure que quelques minutes, il est donc important de redescendre rapidement vers la vallée, et surtout de ne pas oublier votre lampe frontale ! Sinon, vous pouvez envisager de passer la nuit aux bergeries des Cappellacce ou au Plateau d’Alzu, situé à une dizaine de minutes dans la vallée du Tavignanu.





Pour les plus aventureux, une seconde option permet de vivre ce spectacle grandiose en optant pour une nuit sur place. Il est nécessaire de prévoir un hébergement, car le retour vers Corte est beaucoup plus long et ardu. Vous pouvez partir depuis Corte, traverser la vallée du Tavignanu via le Russulinu, franchir la passerelle en direction du ruisseau de Castagnolu, et remonter jusqu’au Plateau d’Alzu. Une alternative consiste à pousser jusqu’au refuge de la Sega, où une réservation préalable est recommandée, avant de continuer vers la maison forestière d’Alzu. Notez que cette option nécessite environ quatre heures de marche supplémentaires.



Pour faire face à l'afflux attendu, la municipalité a mis en place des mesures pour faciliter l'accès au public. Ainsi, la police municipale distribuera des pass provisoires au niveau du camping de Tuani, permettant aux véhicules d’accéder jusqu’à Frasseta entre 16 heures et 23 h 30 les jeudi 25 et vendredi 26 juillet. La circulation et le stationnement seront régulés par la police municipale et la gendarmerie, afin de garantir le libre passage de la navette de la Restonica et des véhicules de secours.