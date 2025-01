Costa : 15 000 euros pour préserver et restaurer la biodiversité et le patrimoine naturel du village

La Fondation du Patrimoine continue d'agir en faveur de la préservation du patrimoine naturel en soutenant des projets de lutte contre la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique. Depuis sa création en 2009, le programme « Patrimoine Naturel et Biodiversité » a soutenu plus de 380 initiatives à travers la France. Cette année, 20 nouveaux projets ont été sélectionnés et se partagent une enveloppe d'1 million d'euros, et parmi eux, celui du village de Costa qui a eu 15 000 € pour renforcer la protection de la biodiversité locale.

Ce village se distingue par son "riche patrimoine architectural et naturel", selon le communiqué de la Fondation du Patrimoine. Situé dans plusieurs zones de protection environnementale, Costa est un site stratégique pour la biodiversité. "Il est un site de nidification pour de nombreuses espèces animales et offre des conditions favorables à leur accueil", souligne le communiqué. Ces conditions incluent une faible urbanisation, peu de fréquentation, une faible présence de voies carrossables et plusieurs points d'eau.



Le projet mené par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse vise à renforcer l’accueil de la faune et de la flore locales. Il prévoit notamment la plantation d’espèces végétales endémiques, telles que la lavande corse, la santoline ou l’immortelle, pour soutenir les populations d’insectes pollinisateurs. Des nichoirs seront installés pour les oiseaux, les chauves-souris et les hérissons, et un habitat naturel, une suberaie de chênes-lièges, sera restauré. En outre, un parcours de sensibilisation intitulé « Biodiversité au cœur du village » sera mis en place pour permettre aux habitants de découvrir la richesse de leur environnement naturel.

Les travaux sont prévus pour commencer en janvier 2025. Ils devraient s'étendre jusqu'à décembre 2026.