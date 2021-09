Corte : une semaine de sensibilisation sur la place des écrans dans la famille

Concernant la mise en place du pass sanitaire, les renseignements devront être pris directement avec les lieux qui accueillent les évènements, du Fab Lab situé dans le Palazzu Naziunale au domaine Saint Jean en passant par les locaux de l’Operata en face du musée de la Corse. Aucune jauge n’est imposée pour les évènements sauf pour la session Retrogaming au Fab Lab le samedi 9 octobre. Les participants doivent s’inscrire en appelant le 0420202233 « L’idée est d’être ludique » précise Stéphanie Burnat. Exit les longues conférences sur l’impact neurologiques de la lumière bleue et ses explications scientifiques à rallonge. Ici, les intervenants sont chargés de vulgariser leurs propos afin de se mettre à la portée du plan grand nombre. Une vulgarisation à laquelle s’ajoute les aspects ludiques et compétitifs pour plus d’adhésion.L’initiative est d’ailleurs saluée par le maire de Corte, Xavier Poli : « cela permet aux acteurs d’un même domaine de converger vers un même objectif pour plus d’efficacité auprès de la population. La mairie y est bien sûr favorable et nous ferons en sorte de pérenniser ce genre d’initiatives ».Le programme est téléchargeable en cliquant sur le lien pdf suivant et en suivant les réseaux sociaux d' A Rinascita ou du REAAP