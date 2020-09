Corte : un étudiant de 17 ans agressé dans la rue

•19 juillet de jeunes étudiants sont agressés par de jeunes, voire de très jeunes calvais. 20 jours d'ITT pour l'un des agressés et dépôt de plainte, .

• 4 août violente agression à Aiacciu, filmée par une jeune comparse. Dépôt de plainte, incarcération de l'un des agresseurs, procès, 2 ans de prison dont 1 avec sursis et période probatoire de 2 ans,

• 11 août violente agression d'un jeune couple à San Fiurenzu, dépôt de plainte

•6 septembre à Corti. Un jeune étudiant de 17 ans a été violemment agressé, sans aucune raison. Il est sérieusement blessé. Dépôt de plainte,

Notre collectif lutte avant, et par dessus tout, pour « A vita iè ». Il est, certes, illusoire d’espérer que de tels actes disparaissent intégralement. Mais la cadence et l’intensité des agressions, soulignent, à l’évidence, de nouveaux périls pour notre société. Ces actes provoquent des réactions de peur, un doute un devenir collectif serein et, pire encore, la résignation. Ce terreau favorise la culture mafieuse.

Le Cullettivu « Maffia No’, a Vita Iè » est solidaire de toutes ces victimes et invite tous les acteurs institutionnels et citoyens a marginaliser ces comportements.