Corte : les étudiants en médecine à l’heure des choix

L’amphi Nicoli de la Faculté des Sciences de l’Université de Corse était bondé ce mercredi après-midi à l’occasion de la cérémonie des choix. Les étudiants en première année de médecine étaient, pour la plupart, accompagnés de leurs parents pour l’occasion. Car après la publication des résultats, il s’agissait pour eux de faire leurs choix pour poursuivre leurs études dans l’une des universités partenaires à savoir Paris, Marseille, Nice ou Montpellier pour les filières de médecine, pharmacie, odontologie ou encore kiné à l’issue donc de cette année de sélection à travers la voie PASS (parcours d’accès spécifiques aux études de santé) et la voie L.AS (licence accès santé).



140 étudiants étaient inscrits en PASS. Ils étaient 40 en L.AS 1, 33 en L.AS 2 et 2 en L.AS3 « puisqu’en L.AS il y a trois ans de formation », indiquait le Dr Sophie Vincenti. Toutes et tous attendaient donc avec impatience les résultats de cette année « sachant que nous avions, toute filière confondue, 61 places dans les filières de santé. Les autres ne perdent pas d’année, ils poursuivent en fait leur cursus en licence à Corte, sachant qu’ils peuvent rejoindre ensuite des Master, éventuellement ».



Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des présidents du jury, le Pr. Michel Cermolacce (Aix-Marseille), du Pr. Anh-Tuan Dinh-Xuan (Paris cité) et du Dr Christine Voha (Nice). L’Union régionale des professionnels de santé était bien sûr représentée à cette occasion en émettant le souhait que les jeunes formé à l’Université de Corse puissent un jour revenir exercer leur métier sur l’île, sachant qu’aujourd’hui il existe de nombreux déserts médicaux dans nombre de régions insulaires.



Pour autant, une étude est en cours pour savoir si cette première formation dans l’île est bénéfique à un retour des futurs professionnels de santé chez eux « mais disons que ce que l’on pressent est très bénéfique du fait d’avoir installé la première année à l’Université de Corse. Sachant par ailleurs que des aides financières à l’installation sont accordées par la Collectivité de Corse, notamment lorsqu’ils font le choix de s’installer dans des zones rurales très éloignées des centres urbains. Il y a tout un réseau qui s’est créé pour favoriser ce retour. Mais lorsque ces jeunes partent, certes c’est pour leurs études, mais c’est aussi le début de leur vie d’adultes et on ne sait pas ce que la vie peut leur réserver ».