Corte : le centre social de l'Operata dévoile ses objectifs, entre itinérance et vivre-ensemble

Pour la période 2023-2026, l’Operata a justement choisi de se concentrer spécifiquement sur quatre axes : « se rapprocher », « fédérer », « faire découvrir » et « innover ». « C’est un projet social qui a été élaboré pendant toute l’année par un comité de pilotage très varié », décrit la coordinatrice de la structure. « C’était important que le diagnostic soit partagé par tous, donc on a concerté un ensemble de personnes, dont des adhérents. »



Le projet de fond repose une volonté de toucher l’ensemble du public, notamment en allant à la rencontre des habitants, et ce, où qu’ils soient. « On sait que 40 % de nos usagers viennent d’en dehors de Corte. Donc on veut délocaliser une partie de nos actions, aller dans les villages, et lutter contre les problématiques de mobilité », ambitionne Stéphanie Burnat, qui évoque une forme de « centre social itinérant ».



Concrètement, les actions qui seront menées pourront être très variées : de l’après-midi jeux en famille à la randonnée, en passant par des permanences d’accès au droit et à l’information. « On veut amener aux gens à la fois de la culture, de l’information, de l’animation et du loisir. Et à travers ça, l’objectif est aussi de valoriser les liens intergénérationnels et interculturels, pour encourager le vivre ensemble. »