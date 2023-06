Corte : la 4C met le numérique à la portée de tous

Après des études universitaires et une formation de cinq mois auprès de WebForce, un opérateur de formation choisi par l’Etat, Jamila Hassnaoui a pu intégrer la 4c en tant que conseillère numérique. Son rôle est d’accompagner les administrés du territoire de la com com dans le numérique. « Je les accompagne pour la prise en main du matériel informatique, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette mais aussi pour tout ce qui est imprimante, scanner ou fax en fonction de leurs besoins. Par exemple, une personne vient de faire l’acquisition d’un smartphone et ne sait pas s’en servir, j’interviens donc pour expliquer les différentes possibilités de l’appareil. L’objectif à terme est de les rendre autonomes pour leur permettre de réaliser leurs démarches administratives », a expliqué Jamila Hassnaoui.



La population peut ainsi prendre rendez-vous avec la spécialiste qui tient des permanences régulièrement dans les communes de la 4C, mais aussi directement à Corte dans les locaux du CPIE-A Rinascita, avec qui une convention a été passée. « Cela nous permet de disposer d’une salle équipée de matériel informatique et c’est bien plus pratique pour celles et ceux qui souhaitent s’initier à l’utilisation d’un ordinateur. Avec la 4C nous avons établi un planning et je me déplace deux fois par mois sur chaque commune, sachant que la population de Muracciole se rend à la mairie de Vivario lors de mes permanences ».



La population est très demandeuse, les seniors en particulier sachant qu’aujourd’hui la plupart des documents administratifs à remplir se font directement en ligne et l’utilisation de matériel informatique échappe aux anciens. Il est donc nécessaire qu’ils puissent bénéficier d’un tel accompagnement. « Et une fois que nous avons bien fait connaissance les gens me font confiance pour les aider à remplir les différents documents dont ils ont besoin », poursuit Jamila Hassnaoui.



Salon du numérique samedi à Venaco



Et pour mieux faire connaître l’activité et les prestations gratuites de la conseillère numérique, un salon est organisé samedi 17 juin à la mairie de Venaco, dans les salles de classe. Toute la journée des ateliers pour adultes, des conférences sur la sécurité sur internet, commet utiliser cet outil, sur la protection de ses données personnelles seront proposés à la population. L’après-midi seront organisés des ateliers pour enfants. Ces derniers sont déjà bien aguerris à l’utilisation de ces matériels et ce sera plutôt l’occasion de leur faire découvrir de la robotique, de l’impression 3D ou encore la réalité virtuelle. « Nous avons été contactés par une association spécialisée dans l’accompagnement informatique pour développer ce salon avec tous ses partenaires, comme la CdC ou encore Corsica Fibre. En fait, en fonction du placement de la fibre sur tout le territoire, l’association programme ses journées portes ouvertes. Ce sera l’occasion pour la population de la 4C de mieux connaître les différents partenaires qui participent au numérique sur son territoire et les administrés sauront vers qui se tourner en cas de besoin », a soutenu Jamila Hassnaoui.





Pour contacter la conseillère numérique de la Communauté des Communes de Corte Centre Corse il suffit de composer le 06.88.84.31.14.