Corte : l’Inter Cortenais Volley Ball monte au filet avec un tournoi ouvert à tous

Né en 1997 de la passion de quelques amateurs, l’Inter Cortenais Volley Ball (ICVB) est aujourd’hui un acteur incontournable du sport à Corte. « Notre objectif est toujours le même : promouvoir le volley auprès de tous et défendre les valeurs du sport », rappelle la présidente du club, Stéphanie Perissé, qui a pris la suite de Françoise et Albert Brand. Le club peut aujourd’hui compter sur 136 licenciés – jeunes, seniors, féminins et loisirs – encadrés par cinq éducateurs diplômés.



Les deux équipes séniors masculines disputent le championnat régional organisé par la ligue Corse sous l’égide de la Fédération Française de Volley-Ball. « Depuis deux ans, notre équipe première obtient de bons résultats qui lui permettent de lutter pour le titre régional face au GFCA. Bien que la marche soit encore haute, la progression est réelle », se félicite la présidente. La seconde équipe, composée de jeunes talents, vise avant tout l’expérience et la formation.



Les féminines, historiquement un point fort du club, disputent à la fois le championnat régional et le championnat de France FSGT avec des résultats encourageants. Quant aux jeunes, présents dans toutes les catégories, ils bénéficient d’un encadrement structurant visant à développer leurs compétences techniques et leurs qualités humaines. « L’ambition première est de leur transmettre des valeurs de solidarité et de détermination », affirme Stéphanie Perissé.



Côté loisir, l’ICVB est engagé dans le championnat mixte "compet’lib", réunissant les passionnés de volley dans une ambiance conviviale, mais toujours avec le souci de la performance.



Ce samedi 31 mai, le club donne rendez-vous au stade Chabrières pour un tournoi de green volley ouvert aux licenciés comme aux non-licenciés. Dès 16h, les matchs se joueront en 4 contre 4, avec au moins une fille par équipe. Un format accessible pour une pratique ludique.



Autre rendez-vous à noter : le 21 juin, toujours au stade Chabrières, le club organise une journée découverte du FIT volley. Cette discipline adaptée, avec filet abaissé et ballon plus léger, vise à toucher un public plus sédentaire. « L’idée est de proposer une activité sport-santé et de renforcer le lien social, notamment entre générations », conclut la présidente. Un projet en germe pourrait donner naissance à une séance hebdomadaire combinant fitness et jeu collectif.