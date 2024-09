Corte célèbre les Journées Napoléoniennes les 21 et 22 septembre

Les festivités débuteront le samedi 21 septembre à 14h30 avec le départ des Grognards de l’Empire depuis la mairie, à bord d’un petit train. Ces soldats en uniforme, véritables gardiens de la mémoire militaire de l’Empire, se dirigeront ensuite vers la Place d’Armes où ils offriront une démonstration de musiques militaires à 15h00. La journée se poursuivra à la Place Paoli à partir de 15h30 avec une série de moments forts, incluant une session de questions-réponses sur la famille Bonaparte, la lecture d’une lettre historique de Napoléon à Pascal Paoli, ainsi que des démonstrations de danses du Ier Empire par le groupe « Danses Impériales Ajaccio ». La relève de la garde, accompagnée de musiques militaires et de tirs de canon, viendra clôturer cette séquence, avant que les Grognards ne défilent à 16h45 sur le Cours Paoli, offrant une dernière prestation aux habitants et visiteurs.



L’après-midi du samedi sera également marquée par une exposition de photos et un bivouac installé dans les jardins de l’Hôtel de Ville à partir de 17h15. Le public pourra y découvrir des reconstitutions des « faits d’armes » du Duc de Padoue, assister à la projection d’une vidéo de la bataille d’Austerlitz et admirer d’autres danses du Ier Empire. La relève de la garde et une nouvelle démonstration des Grognards, avec musiques militaires et tir au canon, viendront compléter cette immersion historique. À 18h00, une conférence intitulée « Napoléon inconnu », animée par Jean-Do Poli, se tiendra dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.



Le lendemain, dimanche 22 septembre, le cinéma l’Alba proposera une projection du film Napoléon vu par Abel Gance, chef-d’œuvre cinématographique de 1927. La projection, d’une durée de sept heures, sera divisée en deux parties : la première de 10h00 à 12h15, puis de 14h00 à 15h30, et la seconde de 16h00 à 19h15. Cet événement gratuit offre une opportunité unique de redécouvrir la vie et les exploits de l’Empereur à travers le prisme du cinéma.