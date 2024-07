Corte : Veillée d’armes pour l’Ultra Trail di Corsica

7 200 m de dénivelé positif



Il faudra déjà se préparer au départ de l’ultra Trail di Corsica depuis le rond-point de la Mairie de Corte. Près de 500 coureurs prendront part aux 100 km de course avec 7 200 m de dénivelé positif. Ce départ se fera au son des tambours de la batucada cortenaise, dont les percussions résonneront dans toute la ville à partir de 21 h. Les participants traverseront ensuite le Cours Paoli avant de se diriger vers l’entrée du Tavignanu en empruntant l’Arche di u Scandulaghju et ses premières centaines de mètres de dénivelé. Cette ascension très abrupte annonce la couleur : cette édition promet d’être ardue ! En effet, Lambert Santelli a établi un nouveau record en 2018 en terminant l’épreuve en seulement 15 heures, 15 minutes et 31 secondes.

Ce temps sera sans doute difficile à battre, mais on peut toujours espérer… Assistez au passage de la ligne d’arrivée dès 13 h ce vendredi 5 juillet !



Ce même jour aura lieu l’épreuve du Giru di Tumbone : 600 participants prendront le départ à 18 h pour un parcours de 17 km devant la mairie. Ils traverseront le Cours Paoli, puis emprunteront la rampe Pozza jusqu’à la faculté de droit, avant de poursuivre sur la Route du Fussatu en direction du Petit Chemin du Mare à Mare. Le retour en ville s’effectuera par le musée de la Corse, puis par la rue Monseigneur Casanova jusqu’à la ligne d’arrivée.



Le lendemain matin, il faudra se lever tôt pour assister au départ des 750 coureurs inscrits au Restonica Trail. La course débutera à 4 h 50, puis 15 minutes plus tard. Il s’agira d’un parcours de 70 kilomètres à travers la vallée du Tavignanu, celle de la Restonica, le lac du Ninu et le célèbre Col de Bocca aille Porte, pour arriver aux Bergeries des Gruttelle et terminer sur le plateau d’Alzu.



Le départ du Tavignanu Trail, long de 33 km, est prévu à 6 h 30. Comme lors des éditions précédentes, il y aura deux départs en raison du grand nombre d’inscriptions (880). Les coureurs partent de la mairie pour traverser le cours Paoli, puis ils descendent les Lubbiacce, montent ensuite par Baliri jusqu’à l’Arche di U Scandulaghju. Ils font ensuite une pause pour se rafraîchir dans les bergeries de Padule avant de reprendre leur course vers le refuge de la Sega, situé sur le plateau d’Alzu, puis de retourner à Corte en passant par la vallée du Tavignanu.



Finalement, la marche de 8 km débutera à 8 h 30 au profit d’une association caritative. Entre 300 et 400 personnes sont attendues !