Corte : Une convention pour sensibiliser les jeunes à la science et à l'environnement

L’Académie de Corse et le CPIE (Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement ) - A Rinascita se sont réunit le 29 janvier dernier pour le renouvellement de leur partenariat sur la période 2020 à 2022 dans le cadre d’une convention. Celle ci regroupe différents objectifs concernant l’éducation et la sensibilisation des études scientifiques : l’environnement et le développement durable sont aussi mis en avant.



Au programme, des actions pédagogiques comme une campagne de sensibilisation et d’éducation sur le sujet de « l’eau » : Ecol’Eau. Ou encore, un apprentissage amusant sur le développement durable destiné aux classes de 6ème et de 5ème « Planète Précieuse ». Des journées thématiques à destination des scolaires seront également proposées. La convention prévoit de sensibiliser les lycéens sur les conduites addictives de l’alcool, du tabac et même du numérique.

Une formation qui porte sur la stratégie collective au sein des établissements scolaires inscrits dans la démarche E3D est mise en place.



La CPIE - A Rinascita prend en charge financièrement la réalisation des projets comme les campagnes pédagogiques et les interventions spécifiques. Cela concerne les élèves de la maternelle au lycée. Les notions bilingue « français - corse » sont mises dans tous les programmes.

Tous ces projets permettent de stimuler la curiosité des élèves avec des initiations innovantes, qui participeront à la construction d’une culture scientifique universelle en les informant sur les métiers scientifiques et techniques.