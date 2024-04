Corte : Un beau succès pour la soirée de soutien à l’école des Purette

Après une semaine de stage au Théâtre Olmi Cappella sur le thème « Cirque et Théâtre », les enfants souhaitaient poursuivre cette activité à l’école. La directrice de l’École élémentaire des Purettes, Rosine Antolini, a donc proposé un projet en collaboration avec Elisabeth Volpei-Parigi. L’intervenante Gaëlle en art du cirque ayant donné son accord, il ne restait plus qu’à monter un dossier solide et à trouver les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l’activité.

De son côté, la ville a accepté de financer le matériel comme des trapèzes ou des rubans pour pratiquer de la voltige, ainsi que du petit matériel, mais nous devions trouver le financement pour la rémunération de l’intervenante. L’idée d’un concert a donc germé. Les contacts pris par Mme Volpei-Parigi se sont avérés fructueux : tous les artistes ont accepté de se produire bénévolement, et la régie son a été assurée par Eric Albertini .



Ainsi, vendredi soir, une foule considérable se pressait dans l’amphi Ettori de la Faculté de droit de l’Université de Corse pour assister au concert de la générosité. Dans le hall, professeurs et parents présents assuraient le bon déroulement d’une buvette et d’un petit restaurant proposant des crêpes et des frites. Féli, Isulatine, Una fiara nova, Carlotta Rina, Lesia Leoncini et son père, Petru Girard Pietrucci et sa mère, ainsi que Chjar di Luna ont enchanté le public, notons que Lesia et Petru ont été lauréats du prix d’Orezza, et ce fut ainsi l’occasion pour le public de découvrir ces jeunes talents de la chanson corse. Cette soirée fut agréable et ce fut un très beau moment de partage .



Ainsi, dès la rentrée prochaine, les élèves pourront pratiquer l’activité cirque avec Gaëlle à raison d’une fois par mois et d’une heure par classe, à savoir les élèves de CE2-CM1 et de CM2. Une belle initiative saluée par les parents et surtout par les enfants qui ont déjà hâte de préparer le spectacle de fin d’année de l’année prochaine !