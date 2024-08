Corte : « U Ditale », dernière mercerie du centre Corse

L’histoire de cette mercerie débute avec Blanche, la mère de Valérie, qui a ouvert le magasin après avoir tenu un premier commerce sur le cours Paoli.

raconte Valérie. C’est finalement elle qui reprendra l’affaire à la retraite de sa mère, encouragée par un stage de création d’entreprise suivi à ID Formation.

se souvient-elle.

« Mes parents avaient acheté une mercerie pour ma sœur Marie-Noëlle »,« Je me suis lancée dans l’aventure gaiement, d’autant que j’ai grandi dans cet univers »,



Au fil des années, Valérie a su diversifier son offre pour s’adapter aux nouvelles tendances. En plus des incontournables pelotes de laine, fils à coudre et boutons, elle propose aujourd’hui un rayon de vêtements de seconde main, très en vogue, ainsi que des articles neufs comme des blouses et chemises de nuit. « J’ai ici tout ce qu’il faut à une couturière professionnelle ou amatrice pour réaliser des vêtements et accessoires en laine », précise-t-elle, non sans une pointe de fierté. Le succès du crochet auprès des jeunes la surprend encore : « Ce n’est plus l’apanage de nos grands-mères, il connaît un énorme succès auprès des jeunes. »