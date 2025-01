Corte : Thomas Kupisz nouveau sous-préfet

La sous-préfecture de Corte s’apprête à accueillir un nouveau visage à sa tête. Thomas Kupisz, jusqu’alors sous-préfet de Neufchâteau dans les Vosges, a été nommé sous-préfet de Corte par décret présidentiel en date du 6 janvier 2025. Âgé de 48 ans, ce haut fonctionnaire dispose d’une vaste expérience acquise au sein de l’administration préfectorale et dans divers ministères.



Diplômé en administration publique, Thomas Kupisz a occupé plusieurs fonctions de premier plan. Il a notamment été directeur des services du cabinet du préfet de l’Ardèche et chef du bureau des familles de réfugiés au Ministère de l’Intérieur. Il a également dirigé le centre de traitement des documents sécurisés du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, un poste stratégique dans la gestion des pièces d’identité et passeports.



Sur le terrain, il a exercé au sein des préfectures de Charente-Maritime et de l’Ain, où il a été secrétaire général de la sous-préfecture de Gex, une fonction clé dans un territoire transfrontalier. Son parcours témoigne d’une solide connaissance des enjeux des territoires ruraux et de montagne, un atout majeur pour l’arrondissement de Corte, marqué par sa diversité géographique et son caractère insulaire.



Il succède à Yves Bossuyt, désormais sous-préfet chargé de mission, adjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris. Ce passage de relais s’inscrit dans la continuité d’une action administrative visant à accompagner le développement