Corte : Rendez-vous dimanche pour la Festa di l’Associi

Cette remarquable manifestation est organisée avec le soutien de la CDC, mais aussi de la commune de Corte dont le maire, le Dr Xavier Poli, a souligné « l’importance et l’originalité. Cette année la commune est davantage impliquée dans l’organisation et la mise en place des structures devant accueillir les responsables des 35 associations qui y participeront », a-t-il notamment déclaré lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi matin à la mairie en présence également de Jo Orsatelli, adjoint aux sports, et des représentants du Restonica Trail, de La Marie Do, de Mandeo et de l’AC Corte. Manifestation proposée également avec le soutien du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de Haute-Corse.



Forte de ses 48 ans d’expérience dans l’organisation de grandes manifestations au niveau régional, A Rinascita di u Vecchju Corti mettra une fois encore tout le professionnalisme de son équipe pour que « cette 8e édition soit une véritable succès. C’est le grand rendez-vous de la rentrée car il s’agit de présenter les activités des associations de la ville dans tous les domaines que ce soit le sport, la culture ou encore, et surtout le caritatif sans oublier les associations étudiantes », a expliqué Antoine Feracci, président fondateur du CPIE-A Rinascita.



Lors de cette journée, seront proposés des ateliers et des démonstrations. Le public pourra ainsi découvrir l’association, son activité et s’inscrire directement sur place, « c’est aussi le but que nous recherchons à travers a Festa di l’Associi, car notre ville possède un tissu associatif extrêmement riche et varié. L’objectif que nous recherchons également est de fédérer le monde associatif, de permettre aux bénévoles, salariés et usagers de se rencontrer et d’échanger et, pourquoi pas, de favoriser les partenariats et projets communs », a poursuivi Antoine Feracci. Car on le sait, le CPIE-A Rinascita est l’association emblématique de la cité qui n’hésite pas à mettre à disposition des autres associations de la ville son savoir, mais aussi et surtout sa logistique et ses moyens matériels.



Le programme

Lors de cette manifestation de dimanche qui se développera autour et dans le Cosec municipal seront présentes les associations suivantes : Altagna Curtinese, C.O.R.S.I.C.A. Ecole de musique cortenaise, Corsica Armonia, Samb’ava di Corti, Bell’Arte école de danse, Fab Lab Corti, La Cortenaise, Mandeo, Scenu Libru, Praticalingua, Arte Fa, I Scacchi di u Centru, Yoga 3C, Rugby Club Cortenais, Athlétique Club Corte, Inter Cortenais Basket Ball 1971, Salsa S’Cool, Centre équestre Equiloisirs, Cecle d’escrime de Corte, Handball Club Corte, Cercle Nautique Restonica, inter Cortenais Volley Ball, Comité territorial Sports pour tous, Boxing Club Corti, Restonica Trail , Taekwondo Club, Krav Maga Corte, I Muntagnoli di Corti, U Ghjattinu di Corti, Un nid, à toi (t), Belles et battantes, ADMR Corte, La Marie Do.