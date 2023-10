Corte : Quand A Rinascita invite à inverser le thermostat

Initiée par la France il y a vingt ans, la semaine du développement durable vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Elle encourage aussi une mobilisation concrète à toutes les échelles individuelles et collectives en promouvant, via sa plateforme dédiée, les initiatives en faveur du développement durable : conférences, expositions, organisation de marchés, projections de films, projets d’éducation, défi, etc. L’événement est devenu européen dès 2015.

C’est dans ce cadre que le CPIE A Rinascita et la DREAL Corse, en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels Corse, Qualitair Corse et Falepa Corsica, vous invitent à venir assister à la grande journée « Inversons le thermostat : les grands (en)jeux du réchauffement climatique » le 29 septembre de 9h00 à 20h00 sur le parvis du Musée de la Corse.

Des classes des écoles de Corte et Moltifao ont tour à tour participé au grand jeu "Inversons le thermostat", et aussi contribuer à la réalisation d’une œuvre collective.

Divers jeux et ateliers sur le dérèglement climatique ont été installés, l’occasion d’aborder les grands enjeux du climat de manière ludique, et notamment de se questionner sur les changements climatiques. Notons que le grand public a également participé à cette opération.

L’idée était que chacun puisse s’exprimer librement de manière créative et de transmettre des informations et des messages aux générations futures.