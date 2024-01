Corte : Place au Trail Blanc dimanche dans le Niolu

Un an après la première édition du Restonica Trail, soit en 2010, les organisateurs ont décidé de proposer aussi une course hivernale d’abord pour répondre à la demande importante, mais aussi, et surtout, pour venir en aide à une association qui participe à la recherche contre le cancer, La Marie Do, en l’occurrence. « L’idée est partie d’une rencontre avec Catherine Rieira, présidente de l’association. Et nous avons souhaité collaborer avec elle et participer, avec nos moyens, à ce noble combat mené par l’association », a expliqué Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail.

Les premières éditions se sont déroulées dans la haute vallée de la Restonica, à partir des bergeries des Gruttelle. Mais pour des raisons de sécurité et notamment des couloirs d’avalanche dangereux en hiver, ce grand rendez-vous a été délocalisé à Verghju. Une épreuve qui a très vite connu le succès en enregistrant entre 900 et 1200 participants, « en fonction de l’enneigement et du temps », ajoute Jean-Eric Lanoir qui regrette cette année l’absence de neige. « Pour autant la course reste magnifique dans des paysages grandioses et les participants ne vont pas le regretter une fois encore. Nous devrions même battre des records de participation avec les prévisions météo excellentes pour la fin de la semaine », ajoute-t-il aussitôt.



Comme l’an passé, trois épreuves sont au programme de cette manifestation, avec tout d’abord une course longue de 18 km pour 700 mètres de dénivelé positif. Le départ de cette course ouverte aux plus aguerris se fera à 10 heures depuis la Maison forestière de Popaghja. « Les athlètes se rendront vers le lac du Ninu vers la crête d’Orsu Longu en direction du chemin de ronde et du col Saint-Pierre pour rejoindre le GR 20. Ils iront ensuite vers la station de ski d’Ascu pour bifurquer au col de Manuela avant d’emprunter un ancien chemin muletier que nous avons réouvert. De là, on remonte à Punta di Verghju via Bocca di Verghju jusqu’au chalet de la légion pour sortir sur Tilerga en direction de l’arrivée à Popaghja », explique Jean-Eric Lanoir.



La deuxième épreuve est une course d’initiation et est identique à la marche. Le départ sera donné à 10h20 depuis Popaghja via le chemin de ronde en direction d’Orsu Longu avant de rejoindre Tilerga pour revenir en rive droite du ruisseau de Chjarasgiu via Popaghja où sera jugée l’arrivée. Une course de 8km pour 300 mètres de dénivelé positif. Le départ de la marche se fera dans la foulée et sur le même parcours.



Toute l’organisation sera donc installée autour de la Maison Forestière de Popaghja où les athlètes pourront se restaurer après l’épreuve, tout comme les spectateurs d’ailleurs qui participeront ainsi à soutenir La Marie Do.

Enfin, Jean-Eric Lanoir a réagi à la polémique autour de l’Ultra Trail du Mont Blanc, l’épreuve mythique du Championnat du monde. Kilian Jornet et Zach Miller, les deux grosses pointures mondiales de la discipline, appellent, en effet, au boycott de l’épreuve cet été au prétexte que les organisateurs développent « une politique inquiétante ». « Dans leur lettre destinée aux athlètes, Jornet et Miller ne sont pas très clairs dans ce qu’ils reprochent aux organisateurs de l’UTMB, comme une politique agressive. Notre épreuve fait partie des courses By UTMB et nous ne ressentons pas cette agressivité. Nous avons un partenariat qui tient la route et honnêtement je ne vois pas le sens de cet appel à la non-participation. Je pense qu’il doit y avoir un vrai débat et qu’ils expliquent vraiment le fond de leur pensée », a conclu Jean-Eric Lanoir.