Corte : Le côté cool de la Salsa !

C’est dans la salle rénovée de la maison du temps libre de Corte que les élèves de Frantz Mullot se retrouvent deux fois par semaine pour apprendre et se perfectionner dans la pratique des danses latines et en particulier la salsa, mais aussi la bachata et la kizamba. « Certes, il y en a d’autres, mais ce sont les principales danses que nous enseignons au sein de l’association, et pour tous les niveaux. De celui qui n’a jamais mis les pieds sur une piste de danse et de celui qui est déjà aguerri. Et pour tous les âges aussi. Chacun le fait à son rythme », précise Frantz Mullot.



Et en Corse, il y a un certain engouement pour ces danses latines depuis quelques années. Un engouement qui s’explique par le fait que la danse et la musique latines sont attrayantes, chaleureuses et faciles d’accès. « Tout le monde peut s’en sortir. C’est une activité sportive douce. Ces danses permettent de faire du sport de façon douce. Elles font travailler le corps et de surcroît, elles favorisent les rencontres. Ces danses réunissent tellement de choses que l’on touche tout le monde. C’est bien plus que de la danse. Certes, il y a la technique de la danse, mais à côté de cela il y a le côté cérébral et surtout la salsa permet de développer la confiance en soi. Il y a des élèves qui sont arrivés ici en étant très introvertis et en un an ils ont récupéré une posture et une confiance extraordinaire ».