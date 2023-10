Corte : Le club de kickboxing prépare ses champions

Le Boxing Club Corti accueille les enfants dès l’âge de 5 ans pour des séances d’entraînement tous les mardis au Dojo de Chabrières. Le club qui compte déjà une cinquantaine de licenciés possède également une section compétition de 13 élèves, inscrits en kickboxing et en kawan, « qui est dérivée du kickboxing. J’entraîne aussi trois jeunes élèves que je prépare à passer le gant bleu pour leur permettre de participer à des combats à commencer par le championnat de Corse », explique Christian Lambert.

Pour les entraînements destinés aux plus petits, Christian Lambert leur fait découvrir le sport, leur explique la différence des combats entre les mains et les pieds ainsi que les coups techniques qu’il peut y avoir dans cette discipline, « et pour les inscrits en deuxième année, je leur prépare des enchaînements pieds-poings, je leur apprends à anticiper les coups, à boxer, prendre les coups, se protéger et esquiver et aussi donner des coups sans se faire toucher par l’adversaire ».





Certes, les combats que l’on voit sur les écrans semblent être violents, mais Christian Lambert veut rassurer tout de suite les futurs licenciés, mais aussi les parents, « chez nous, en kickboxing, les coups au sol ne sont pas autorisés et il n’y a pas d’immobilisation. Jusqu’à l’âge de 15 ans, le kickboxing se fait uniquement de manière ludique. Le but n’est pas qu’ils se fassent mal et lorsqu’un de mes élèves veut frapper un peu fort, ils sont aussitôt équipés de protections. Il n’y a vraiment aucun risque. On vient ici pour se détendre et s’amuser. Je ne leur apprends pas la bagarre, mais un sport », insiste le président du club. Et les parents sont des plus satisfaits par ces cours qui permettent à leurs enfants de canaliser leur énergie, parfois débordante. D’ailleurs pour montrer aux parents que ce sport n’est pas violent, des combats sont organisés en famille. « C’est un très bon moment d’échange et de partage ».





Les licenciés du BCC viennent de tout le centre Corse, sans compter de nombreux étudiants qui suivent les cours avec assiduité. Les cours ont lieu six fois par semaine et se répartissent des babys (le mercredi 13h30) aux adultes (lundi à Venaco et mercredi à Soveria) en passant par les jeunes et les ados (le lundi à Venaco et le mercredi à Corte), sans oublier les entraînements pour la section compétition qui se déroulent le vendredi à Corte.



Christian Lambert est moniteur fédéral 3e degré, c’est-à-dire moniteur de plusieurs types de boxes pieds et poings. Éducateur sportif, arbitre national, il a été également compétiteur de niveau national, comme le championnat de France où il a d’ailleurs terminé deuxième en 2015, 2016 et 2017 en catégorie mi-lourde. Entraîneur à Marseille, Christian Lambert a connu également de nombreux succès et notamment deux titres de champion du monde pour deux de ses élèves !



Le club intervient également à la PEP de Savaggio afin de proposer de l’initiation à des enfants venus de toute l’île.

Pour tous renseignements, on peut appeler le 06.25.56.95.04. ou visiter la page Instagram du club.