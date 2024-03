Corte : Le beau cadeau de l’Amicale des pompiers aux enfants

Jeudi dernier, une quinzaine d’enfants de dix familles adhérentes à l’Amicale des pompiers de Corte, présidée par Jean-Paul Giacobbi, ont été invités, avec leurs parents, à se rendre durant deux jours et une nuit au parc d’attractions d’Eurodisney. L’association a pris en charge 60% du voyage comprenant donc le séjour, mais également les billets d’avion aller-retour depuis Bastia, la mise en place d’une navette privée ainsi que les billets d’entrée au parc. Le reste, et notamment les repas, a été payé par les parents, « ce qui ne correspond même pas au prix d’un billet d’avion. Et en deux ans, c’est le deuxième voyage que nous pouvons offrir aux enfants », a indiqué le président de l’Amicale, dont la nouvelle équipe va terminer son mandat de trois ans dans quelques mois.



L’Amicale des pompiers de Corte organise également les festivités de la Noël avec des cadeaux pour tous les enfants. C’est grâce aux divers événements proposés tout au long de l’année que l’association peut disposer des fonds nécessaires à l’organisation de telles sorties. Des événements comme le bal, les concours de boules, tournoi de foot, vente des calendriers, etc. Les sommes récoltées servent également à améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers à, la caserne, « en effet, cela nous permet de financer l’achat de matériel pour la cuisine, de matériel de sport ou encore les abonnements TV pour suivre les divers rendez-vous sportifs ».



Une belle initiative donc de l’Amicale qui ne va pas en rester là puisqu’une sortie au Western Splash de Bastia est également prévue aux beaux jours, avant la saison des feux, bien sûr !