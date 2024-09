Corte : Le CPIE-A Rinascita prêt pour la 9e édition d’A Festa di l’Associi

Le dynamisme du monde associatif cortenais sera mis en avant ce dimanche sur l’esplanade du Cosec municipal. Cette manifestation, organisée par le CPIE-A Rinascita en partenariat avec la municipalité, la Collectivité de Corse et le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de la Haute-Corse, promet d’être un événement de grande envergure. « L’année prochaine, cette manifestation revêtira un caractère tout particulier, car l’association, fondée en 1975, célébrera son cinquantième anniversaire. Mais nous aurons l’occasion d’en reparler », a souligné Antoine Feracci, président d’A Rinascita. Une quarantaine d’associations sportives, culturelles et sociales sont déjà inscrites pour participer à cet événement. « Il y aura également des associations humanitaires et caritatives. L’objectif est de présenter toutes les associations de la ville aux enfants et aux parents. Avec la rentrée des classes, il est important pour les familles de savoir où leurs enfants pourraient s’inscrire pour participer à des activités durant l’année scolaire. Ce dimanche est donc le moment idéal pour cette présentation, pour rencontrer les différents responsables et, pourquoi pas, s’inscrire dès maintenant à une activité », a-t-il ajouté.



Antoine Feracci a également exprimé le souhait de donner à cette manifestation une autre dimension à l’avenir en associant l’Université de Corse, même si les associations étudiantes y participent déjà depuis trois ans. « Cela permettrait de développer davantage les liens entre la ville et l’Université. Le tissu associatif peut jouer un rôle crucial dans ce domaine », a-t-il précisé.



Se faire connaitre

L’intérêt de ce rendez-vous est de permettre à chaque association de se faire connaître, « car certaines, malgré leur travail remarquable, ne bénéficient pas d’une visibilité suffisante. Nous avons aussi observé que de nombreux acteurs privés se sont installés à Corte ces dernières années dans le domaine sportif. Il est donc essentiel que tous soient représentés lors de cette journée ».



Un autre objectif est de favoriser les échanges entre les différentes associations et de développer des synergies et des projets communs. « À l’image de ce que nous faisons avec des associations telles que le Restonica Trail, en mettant notre matériel à leur disposition, nous souhaitons fédérer les salariés et les bénévoles des nombreuses associations de la ville pour encourager des partenariats et l’émergence de projets communs », a poursuivi Antoine Feracci.



Diverses démonstrations seront proposées aux participants, qui pourront même s’initier aux activités avant de faire leur choix. Dès 14 heures et jusqu’à 18h30, des démonstrations auront lieu, avec en premier lieu, la société musicale La Cortenaise, qui offrira un récital d’une trentaine de minutes. Le CPIE-A Rinascita a également prévu un espace jeux pour le plaisir des petits et des grands. Enfin, la buvette (sans alcool) sera désormais écoresponsable, avec l’utilisation d’écocups consignés pour réduire significativement la production de déchets lors de cet événement.





Programme des démonstrations :

14h : La Cortenaise ; 14h30 : Ecole de musique cortenaise ; 15h : Un nid à toi(t) ; 15h30 : Boxing club Corti ; 16h : Cercle d’escrime de Corte ; 16h30 : Corte Club de Gym ; 17h10 : Salsa S’Cool ; 17h45 : Mandeo, mandulina d’eri è d’oghje.