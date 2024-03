Corte : La classe de CM2 de l’école Purette représentera la Corse au Parlement des enfants

Dans le cadre du projet national Parlement des enfants, les élèves de la classe de CM2 de Rosine Antolini ont élaboré un projet de loi visant à favoriser la pratique du sport à l’école. « J’ai donc sollicité le sénateur de la Haute Corse, Paulu Santu Parigi, pour nous aider dans la rédaction de ce projet de loi », a expliqué la directrice de l’école. Ainsi, le sénateur s’est rendu à plusieurs reprises dans la classe pour travailler avec les enfants et les aider dans la rédaction des divers articles. « Il a d’abord expliqué le fonctionnement de la création d’une loi avec des termes spécifiques. Nous avons travaillé sérieusement et avons créé 4 articles. Le jury académique s’est réuni dernièrement et c’est mercredi soir que nous avons été informés du résultat. J’ai donc demandé au sénateur et au maire de Corte de venir annoncer la bonne nouvelle aux enfants. Ainsi, la classe de CM2 va représenter l’académie de Corse au jury national et nous en sommes très fiers ».



La proposition de loi élaborée par les élèves aborde plusieurs points cruciaux pour encourager une vie active chez les jeunes. Elle prévoit notamment une heure d'enseignement d'éducation physique et sportive chaque mois dès le cours préparatoire, ainsi que des rencontres régulières impliquant parents, élèves, municipalité et enseignants pour discuter de l'importance du sport dans la vie quotidienne des élèves. « C’est une victoire pour l’école de Corte et le travail a payé », indique le sénateur Paul Santu Parigi qui a expliqué aux enfants ce qu’était le sénat et son fonctionnement, avant d’entrer dans le vif du sujet à travers la fabrication d’une loi « avec l’exposé des motifs, les articles, en expliquant également comment aborder le sujet de manière nationale. LA classe a donc été sélectionnée et un jury national va juger prochainement les projets de loi des 18 classes retenues au niveau national. Les enfants de l’école des Purette sont ainsi en avance sur le processus d’autonomie puisqu’ils éditent déjà une loi. Ils se rendront donc à Paris visiter le sénat, en espérant également que leur projet de loi sera retenu ».



De son coté le maire de Corte, le DR Xavier Poli, n’as pas caché sa fierté : « Chaque fois eu Corte est mise à l’honneur et récompensée c’est une fierté pour al commune. Il faut féliciter l’initiative de la directrice de l’école ainsi que le travail réalisé par les élèves avec l’aire du sénateur. Nous les soutiendrons dans le cadre de leur déplacement à Paris, aussi bien financièrement que moralement pour que, in fine, le projet de loi élaboré par les enfants, soit retenu au niveau national ».