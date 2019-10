Corte : La CGT réclame d’urgence l’augmentation de l’indemnité de trajet

« Voilà maintenant 10 ans que les OS se battent pour faire appliquer cet accord régional à tous les salariés » explique Jean-Pierre Battestini de l’UD CGT 2B. « Son montant est en moyenne de 200 euros annuels exonéré de cotisations sociales patronales ». Le 10 septembre dernier, lors d’une réunion, l’ensemble des participants s’étaient accordés pour prolonger cet accord jusqu’au 31 décembre 2019 afin de laisser le temps aux négociateurs d’en redéfinir et élargir le périmètre et aussi et surtout d’en réévaluer le montant.



« Nous avons été très surpris ce matin en écoutant les organisations patronales » réagit Muriel Grisot qui faisait partie de la délégation CGT, «Une ne voulant pas que cette indemnité soit élargie à tous les secteurs d’activité, l’autre encore plus affligeant voulant même revenir sur le principe même d’un accord à savoir l’obligation de verser l’indemnité ce qui en clair signifiait la fin de l’ITRC ».

Pour la CGT cette position patronale de renier une signature et un acquis social majeur est inacceptable.

« Rappelons qu’en Corse compte tenu de l’insuffisance des transports collectifs, peu d’entreprises acquittent le remboursement obligatoire de 50% de l’abonnement. De plus nous souffrons d’un prix record des carburants. Alors que les entreprises Corses bénéficient en plus des aides et exonérations nationales, de mesures spécifiques comme le Crédit d’Impôt Corse et que les salaires versés sont également en dessous de la moyenne nationale, cette position patronale est inacceptable et même scandaleuse » tonne JP Battestini.

Pour la CGT comme pour l’ensemble des organisations syndicales de salariés, le barème de 2009 doit au minimum être revalorisé de 100 euros annuels ce qui porterait l’indemnité moyenne à 300 euros annuels. «Cela est tout à fait possible puisque c’est une indemnité de frais professionnels nous sommes favorables à ce qu’il n’y ait pas de « charges » sur la totalité de son montant » ajoute le leader de la CGT, la CGT qui appelle aujourd’hui les salariés à se mobiliser pour le maintien et l’amélioration de cette indemnité et qui demande aux pouvoirs publics, Etat, Collectivité de Corse …, d’agir sans délai pour que l’ITRC soit amélioré et versé à tous les salariés de Corse.

« La CGT ne laissera pas le Patronat Corse mettre fin à la prime Trajet dont bénéficie les salariés depuis 2009 » conclut JP Battestini