Corte : Ferveur pour le couronnement de la Vierge Marie

L’église paroissiale de Corte était bien trop petite ce mercredi soir pour accueillir la foule des fidèles venue très nombreuses assister à la cérémonie du couronnement de la Vierge. Une cérémonie qui remonte à la nuit des temps et qui marque la fin du mois de mai. Mois consacré à la Vierge Marie. Mais il s’agit également de la fête de la Visitation de Marie, enceinte, à sa vieille cousine Elisabeth, enceinte également de Jean-Baptiste, futur apôtre du Seigneur. Le mystère de la Visitation est rapporté par l’évangéliste Luc expliquant qu’à la salutation de Marie à sa cousine, l’enfant porté par cette dernière a bondi de joie en elle et Elisabeth fut aussitôt remplie de l’Esprit saint…





Jadis, la couronne déposée à Marie était faite de fleurs, comme à Albertacce, par exemple. « On couronne la Vierge Marie, car lorsque le Christ est monté au ciel, il est devenu roi du ciel et de la terre. Un royaume qu’il partage avec sa mère devenant, de fait, reine » a expliqué l’archiprêtre Olivier Culioli.





Et pour reproduire ce moment de l’Évangile, une cinquantaine de petites filles, toutes vêtues de blanc, pour l’innocence et la pureté, et tenant dans leurs mains de merveilleux bouquets de fleurs fraîches, se sont retrouvées autour de l’autel où l’archiprêtre Culioli invitait les fidèles à entonner le chant du grand couronnement. Un chant accompagné à l’orgue par Philippe Bona.





Tandis que les petites filles offraient leurs bouquets à la Vierge Marie.

Juste avant de terminer cette belle cérémonie, la jeune Livia, assistée de Paola Maria et Anna Dea, a déposé une jolie couronne dorée sur la tête de la Vierge, sous le regard admiratif des fidèles, recueillis pour l’occasion et reprenant le « Je vous salue Marie ».

Comme le veut la tradition, c’est le Diu vi salvi Regina qui a été repris en chœur par l’assistance pour clôturer ce bien beau moment de ferveur.