Corte : E Notte di a Mandulina se terminent ce dimanche soir

Cette première journée se terminait avec le quintette à Plectres de France. Le quintette puise son énergie et son originalité dans les racines profondes de ces instruments ancestraux que sont la mandoline et la guitare. Emanation du Nov Mandoline Ensemble, figure de proue du renouveau de la mandoline, ce quintette est composé de cinq concertistes et professeurs en Conservatoires : Vincent Beer-Demander, Cécile Valete-Soirat, Fabio Gallucci, Grégory Morello et Philippe Gallois. Ils ont composé une centaine de morceaux et proposé six disques tandis qu’ils collaborent avec divers artistes comme Vladimir Cosma. L’ensemble a offert un concert inoubliable au public venu nombreux. Preuve que la mandoline n’est pas tombée aux oubliettes !