Corte : Des aides revalorisés pour les étudiants corses

En cette nouvelle rentrée scolaire, la Collectivité de Corse et le Crouss se sont engagés à répondre de manière plus efficace à la problématique de la précarité étudiante. "Il était nécessaire d’intervenir en collaboration avec le Crous compte tenu de l’inflation grandissante, car le quotidien de nombreux étudiants devient de plus en plus précaire », a indiqué Antonia Luciani qui ce jeudi à Corte a présenté avec Marc-Paul Lucian un ensemble de mesures d'aide aux étudiants pour faire face à la précarité galopante. Cette initiative commune entre le Crous et la CdC mobilisera un budget de 1,44 million d'euros pour la rentrée 2023-2024. Cette somme sera répartie en quatre principales aides.



Aide à la rentrée scolaire

Un million d'euros sera alloué à 1700 étudiants boursiers. Potentiellement, 2000 boursiers de l'Académie pourraient en bénéficier, ce qui se traduit par une aide à la rentrée de 600 euros par étudiant. Cette somme a été augmentée de 100 euros par rapport à l'année précédente, comme l'a expliqué Marc-Paul Luciani.



Aide au Wi-Fi et résorption de la précarité numérique

Un montant de 110 000 euros sera consacré à cette initiative, en partenariat avec le fournisseur Wifirst. « L’assemblée de Corse a souhaité prendre à sa charge le coût financier que représente cette nouvelle offre internet, dans l’objectif de permettre aux étudiants de l’Università di Corsica de disposer d’un réseau internet performant », a précisé Antonia Luciani.



Restauration gratuite pour les boursiers

Le troisième volet porte sur l'aide à la restauration, avec une enveloppe de 100 000 euros. Le Crous maintiendra la gratuité des repas pour les étudiants boursiers, mais également pour les étudiants en situation précaire, après une évaluation de leur situation par l'assistante sociale de l'Université. Ces étudiants pourront ainsi bénéficier de repas à 0 euro après avoir fait une demande d'aide en ligne et téléchargé les pièces justificatives nécessaires.



Soutien aux aides spécifiques ponctuelles

Le dernier volet consiste en une mesure de soutien aux aides spécifiques ponctuelles, avec une allocation de 200 000 euros pour la commission d'aides sociales du Crous, qui disposait déjà de 400 000 euros de crédits pour aider les étudiants en difficulté temporaire.



Ces aides importantes sont-elles toutefois suffisantes pour lutter contre la précarité ? À cette question le directeur général du Crous de Corse répond qu’entre les aides de la CdC et celles du Crous « c’est un budget de près de 2,4 millions d’euros pour une population de près de 6000 étudiants. C’est un dispositif conséquent, mais qui sera adapté en fonctions des situations. Je ferais toutes les demandes d’urgence nécessaires si nous venions à manquer de crédits. Mais pour démarrer l’année universitaire, ce dispositif paraît suffisant ».