Corte : De sa passion pour la pâtisserie, il en a fait son métier

Pierre-Louis Passini n’aime pas la routine. Il tente d’innover chaque semaine avec de nouveaux gâteaux, de nouveaux goûts, « et pas uniquement sur les gâteaux. On essaye de sortir des nouveautés sur le sucré, mais aussi sur le salé, tout comme sur le pain. La semaine passée nous avons proposé un trompe-l’œil de noix de coco grâce à un stagiaire qui travaille avec nous et vient de Toulon ». Le trompe-l’œil de noix de coco est une noix de coco en chocolat garni d’une mousse coco, avec un insert mangue et passion sur un biscuit coco. « Une fois passé au frigo, on plonge deux fois cette préparation dans du chocolat, pour lui donner la texture de la noix de coco, on la taille on y met un gélifié mangue passion avant de lui donner un petit coup de brosse métallique pour donner au contenant cet aspect de la noix de coco. Nous avons aussi un gâteau qui s’appelle le Cerviunincu, réalisé à base de noisettes de Cervione. Nous faisons ensuite un praliné, un biscuit à la noisette et une mousse chocolat-noisette », explique Pierre-Louis qui ne travaille que les produits frais et avec les producteurs cortenais et de toute la Corse pour les gâteaux, les entremets ainsi que les salés comme les sandwiches, « comme pour les tartes aux herbes, par exemple, où je me fournis auprès de Jo Tomasi qui cultive toutes les herbes que j’utilise pour ces tartes ».

Les formes de gâteaux varient aussi en fonction de l’événement à célébrer. Il va de soi que pour la Saint-Valentin ou encore la fête des Mères, ses gâteaux, et notamment ses fraisiers, étaient en forme de cœur, « et nous nous adaptons à la demande ».

Le jeune pâtissier de 37 ans, qui travaille aussi en fonction des saisons et en cette période, ce sont bien sûr les fruits rouges qui occupent une large place dans sa boutique. Et lorsqu’il dit vouloir innover, il le prouve par ses créations comme ce succulent entremets Mojito à la fraise, « mais nous travaillons aussi la pistache avec l’abricot ou avec la framboise ».