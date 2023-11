Corte : De nouveaux dégâts constatés dans la haute vallée de la Restonica

Tout d’abord, Xavier Poli a tenu à faire un point sur les travaux entrepris dès vendredi par les agents de la régie des eaux, Cort’Acqua, soutenus par les sapeurs-pompiers de la ville et les hommes de la Sécurité Civile. Des travaux « longs et pénibles pour nettoyer les dessableurs et remettre en état le système de la prise d’eau. Tout le monde travaille d’arrache-pied de manière à ce que le système soit opérationnel au plus vite. Concernant la prise elle-même, il n’y a pas de dégâts majeurs qui interdirait que l’on puisse la réutiliser le moment venu, même s’il y a des travaux de confortement à réaliser, dans un second temps. Nous espérons procéder à des essais demain dimanche, si tout va bien, avant de rétablir la totalité du réseau dans le courant de la journée de lundi ». Mais l’arrivée ce soir d’une deuxième tempête baptisée Domingos, fait craindre au premier magistrat de la ville de nouvelles difficultés : « nous sommes inquiets effectivement, puisque de fortes précipitations sont à nouveau annoncées dans la haute vallée de la Restonica. Nous espérons que ces pluies ne viendront pas aggraver la situation. C’est la raison pour laquelle nous avons pris les précautions de sécuriser tout ce qui a été fait durant ces deux jours. Je renouvelle mes recommandations auprès de la population en lui demandant une utilisation modérée de la ressource en eau puisque nous sommes toujours sur les forages et l’objectif est que ceux-ci puissent alimenter l’ensemble de la ville en eau potable jusqu’à la remis en service de la prise d’eau de la Restonica », a poursuivi Xavier Poli.





Par ailleurs, le maire de Corte a procédé ce samedi matin à une reconnaissance aérienne de manière à constater si la crue d’hier n’avait pas impacté la route entre le pont de Tragone et les Gruttelle. « Une opération importante et nécessaire me permettant de tenir informer le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, ainsi que le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic. A l’issue de cette reconnaissance nous avons pu communiquer sur ce que j’ai pu constater ce matin. Nous avons convenu qu’il va falloir poursuivre l’évaluation des dégâts avec une approche technique qui sera faite par lundi la CdC à travers son service des routes. Une fois que nous aurons une vision globale de l’ampleur des dégâts et la manière dont on pourra y remédier, à ce moment-là nous devrons nous entendre avec le président du conseil exécutif et le préfet pour agir au mieux ».

Le maire de Corte affirme qu’il y a « des dégâts » en insistant ensuite sur le fait qu’il « n’a pas la compétence pour les évaluer. Il est important avant de communiquer sur ces dégâts, et surtout sur leur incidence, d’avoir une expertise technique la plus fine possible puisque de cette expertise va dépendre la nature des travaux à entreprendre, et cela est de la compétence du service des routes ».





Peut-on craindre que la vallée de la Restonica ne reste fermée cet été ? A cette question le maire de Corte soutient que « ce n’est pas d’actualité à l’heure actuelle. Nous devons attendre les résultats de l’étude technique ». Mais en ville, les commerçants que nous avons pu rencontrer sont inquiets car la vallée de la Restonica et ses lacs sont le poumon économique de Corte et du centre Corse.

On se souvient qu’en août 2000, lors de l’important incendie dans la vallée qui avait nécessité sa fermeture, les touristes avaient totalement déserté la ville. Personne aujourd’hui ne voudrait revivre cette période sombre et l’on souhaite que la Collectivité de Corse, avec l’aide de l’Etat, prenne ce dossier à bras le corps pour mettre en place un plan financier exceptionnel, de manière à réaliser tous les travaux de remise en état avant le début de la saison touristique.