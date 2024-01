Corte : "Dans la solitude des champs de coton" ce mardi au Spaziu Natale Luciani

Après avoir captivé les spectateurs au festival d’Avignon, la pièce chorégraphique magistrale "Dans la solitude des chamois de cotons" de Marie-Claude Pietragalla et Julien Durouault débarque en Corse. C’est au Centre Culturel Spaziu Natale Luciani de l’Università di Corsica que cette œuvre unique s'apprête à révéler toute sa puissance le mardi 23 janvier 2024, à 18h30 avant d'entamer une tournée insulaire qui touchera aussi les villes de Bastia, Porto-Vecchio et Ajaccio.



Le spectacle, interprété par Julien Durouault et Alexis David, explore les dynamiques de pouvoir et de désir entre un dealer et un client. Inspirée du texte saisissant de Bernard Marie Kòltes, la pièce promet une expérience poétique et contemporaine, dépeignant une rencontre étrange entre deux êtres à la marge : "Dans la solitude des champs de coton est une pièce majeure du théâtre contemporain qui met en scène deux oiseaux de nuit, deux êtres blessés, deux solitudes...", explique la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla. Le texte de Kòltes, dialoguant avec la vélocité des danseurs, plonge le public dans une querelle verbale intense, évoquant une bagarre de rue, dans un lieu isolé.



Les thèmes de l'offre et de la demande, du marchand et du client, de la lumière et de l'obscurité s'entrelacent dans une danse expressive, explorant les relations complexes entre ces deux êtres que tout oppose. Dans cette pièce la danse devient une ritualisation de la rencontre avec la mort, une parade où chacun se jauge, se frôle, se provoque. "La danse comme les mots cherchent à impressionner, à tester l’adversaire, à se chercher plutôt que se mordre, mais elle est surtout une ritualisation de la rencontre avec la mort." expliquent les maîtres d'œuvre Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.



Rendez-vous donc ce 23 janvier 2024, à 18h30, au CCU Spaziu Natale Lucianipour un voyage captivant dans les méandres du désir et de la solitude, porté par une performance exceptionnelle de danse et de théâtre.