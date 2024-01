Corte : Dans l’imaginaire de Daniel Gualandi

Depuis six ans, Daniel Gualandi a installé son atelier-vente au bas de l’avenue du président Pierucci, à Corte. Ici naissent ses créations sorties tout droit de son imaginaire. Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, il a commencé à donner vie à ses personnages qu’il avait couché sur papier en intégrant l’équipe de l’atelier de poterie Terraghja. Les pièces qu’il confectionnait lui ont ainsi donné envie de créer ses propres personnages. Des figurines ventripotentes, à la fois drôles et inquiétantes, et qui ont très vite intéressé le public. Au point que les organisateurs du Festival de BD d’Ajaccio ont fait appel à lui pour créer les récompenses devant être attribuées aux auteurs et dessinateurs. « Ce fut une bien belle opportunité durant cinq ans qui m’a fait connaître », explique Daniel Gualandi, « malheureusement Terraghja a fermé ses portes et j’ai été contraint de changer de voie. Il fallait travailler, et je me suis retrouvé dans la chocolaterie ». Même s’il a continué à créer des personnages en chocolat, Daniel a voulu se réinventer en se lançant dans la peinture. Une peinture avec beaucoup de matière à travers aussi un savant mélange de figurines et de peintures, « j’ai toujours voulu avoir du relief et de la matière dans mes créations ».





Mais l’artiste aspire à autre chose. Il souhaite recommencer à créer. Trouver une matière à façonner pour continuer à proposer ses figurines à la vente. Ainsi, il ouvre son atelier dans l’avenue Pierucci où il peut en même temps exposer ses œuvres. A la recherche perpétuelle de nouveauté il se met à fabriquer des bijoux. « J’ai simplement voulu confectionner un collier de perles en pierres véritables montées sur de l’acier inoxydable pour ma femme, Cuncetta. Ses amies l’ont trouvé magnifique et voila comment j’ai développé cette nouvelle activité avec aussi des créations de bracelets et de boucles d’oreilles. Des bijoux que je fabrique également en perles de verres. Le bouche à oreille m’a permis de me faire connaitre et de diversifier ainsi ma production ».







C'est tout à fait par hasard aussi que Daniel Gualandi a élargi son champ créatif avec le travail du cuir. « Un étudiant m’a demandé un jour de lui fabriquer un bracelet de cuir, sans couture. Il m’a donné un dessin pour le reproduire. Et je dois avouer que j’ai été séduit par le travail du cuir. J’ai commandé un kilo de cuir, regardé quelques tutos sur Youtube et je me suis lancé dans la fabrication de petits bracelets, d’un porte-carte, puis d’un porte-monnaie. J’ai appris à coudre à la main, surtout pas de machine, à faire les teintures de tranches et j’ai fabriqué aussi mes propres outils de travail comme une presse ou encore des valets de couture ».





L’artiste travaille selon son inspiration en proposant aussi des ceintures et de magnifiques sacs. Des pièces uniques créées également sur demande par la clientèle. « Je réalise aussi beaucoup d’étuis à couteaux. Et le travail du cuir est devenu 60% de mon activité car il y a une plus forte demande et un champ de création beaucoup plus large. Les trois quarts des peaux arrivent déjà teintées. Il s’agit généralement de tannage chrome pour du cuir plus fin, plus souple pour confectionner les portefeuilles. Sinon, j’ai du cuir au tannage végétal, plus résistant et plus épais, que j’utilise pour les étuis à couteaux ou les ceintures et ceinturons. J’utilise donc des peaux naturelles et je fais les teintures moi-même. Ce qui me permet d’avoir des pièces uniques aux couleurs que je souhaite, ou que souhaitent les clients ».



On peut contacter Daniel Gualandi à « l’Atelier U mio mondu » au 06 47 24 54 30, mais aussi sur tous les réseaux sociaux.