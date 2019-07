Corsicoin : la nouvelle crypto monnaie venue de Corse arrive sur le marché

L’essor des petites cryptomonnaies







En regardant le marché des crypto monnaies de près, vous vous apercevrez qu’en dehors de quelques grands joueurs (Bitcoin, Ripple, Etherum, Litecoin, etc.), il existe en réalité une multitude de petites crypto monnaies dont la profusion témoigne de l’effervescence en périphérie du marché et de l’attrait des investisseurs à acheter des crypto monnaies.







Cette situation s’explique par le fait que les cryptomonnaies connaissent actuellement une phase d’expansion et qu’en conséquence, de nombreuses opportunités se présentent afin de créer et développer de plus petites monnaies.







La naissance du Corsicoin







Cette possibilité de créer de la valeur ajoutée localement, quatre Corses l’ont saisi. C’est ainsi que Matthieu et Vincent Paoli, Sébastien Perez et Guillaume Figlie se sont associés afin de lancer ensemble la première crypto monnaie par et pour les Corses : le Corsicoin.







Chacun issu de milieux professionnels différents, leur ambition commune est de relocaliser l’économie corse, favoriser l’emploi sur le territoire et augmenter le pouvoir d’achat des locaux en offrant la possibilité de mieux gérer non seulement l’argent circulant sur le territoire Corse, mais aussi sa valeur car son usage est piloté localement.







Néanmoins, ce type de projet ancré localement n’est pas le premier en son genre. En témoigne l’Eusko, au Pays Basque, ou encore le Sardex, en Sardaigne, qui permettent d’ores et déjà à de nombreuses entreprises de travailler en réseau, et qui profitent aussi bien aux commerçants qu’aux utilisateurs.







L’avantage de son utilisation







Comme beaucoup de petites cryptomonnaies, le Corsicoin offre des avantages à ses utilisateurs sous forme de cercle vertueux pour les entreprises et les particuliers. L’achat de biens ou de services en Corsicoin permet aux clients de bénéficier de réductions spéciales auprès de commerçants locaux qui, eux-mêmes, se fournissent auprès de producteurs Corses grâce à la cryptomonnaie, en bénéficiant d’une remise à leurs tours.







De cette manière, que les échanges se fassent en B2B ou B2C, il semblerait que les Corses ont tout intérêt à s’intéresser à cette nouvelle monnaie qui permettra à long terme de capter les richesses et de les conserver sur le territoire Corse.







La progression des cryptomonnaies en France







Près de deux semaines après avoir dévoilé au monde son ambition de devenir une crypto-nation avec l’adoption de la Loi Pacte, la France doit maintenant mettre le pied à l’étrier pour être à la hauteur de ses ambitions et notamment, en s’appuyant davantage sur les experts et professionnels du secteur des crypto monnaies.







Pour être le leader de demain, la France devra donc accepter de prendre des risques en assumant très probablement une vision politique de rupture qui pourrait se révéler dérangeante pour les acteurs actuellement en place.











Avec quelques coups d’avance au niveau réglementaire et la prolifération de petites crypto monnaies nationales fiables comme le Corsicoin, la France se place en bonne position pour encourager le développement des crypto monnaies. En progressant ainsi, l’Hexagone pourrait ainsi fortement participer à l’essor du secteur, non seulement sur le plan national, mais également dans le monde entier.