Corsica linea salue le plan d'investissement "Escales zéro fumée" de la Région Sud

Le communiqué de Corsica LineaPrésenté l'autre jour par Renaud Muselier, président de la Région Sud, en présence d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat aux transports, de Hubert Falco, maire de Toulon, et de Christian Estrosi, maire de Nice, ce plan d'investissement, baptisé « Escales zéro fumée », sera effectif dès 2025.

Engagé avec l’Etat et l’Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), il constitue un signal éminemment positif en faveur de la modernisation et de l'attractivité des infrastructures portuaires, notamment à Marseille. A cet égard, il intervient dans un contexte particulièrement dynamique, lié aux efforts déjà conséquents du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) en matière de transition énergétique, tant sur l'électrification à quai que sur l'approvisionnement en Gaz Naturel Liquéfié ou la production d'énergies renouvelables.







En tant qu'armateur opérant depuis Marseille, Corsica linea prend toute sa part dans cette dynamique environnementale, avec un plan d'action unique, fondé sur un mix énergétique que notre compagnie est la seule à pratiquer en Méditerranée :



- achat d'un navire neuf au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), une première pour les opérateurs de ferry en France. Comparé aux traditionnels fiouls lourds, le GNL représente une réduction de 25% des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 90% des émissions d'oxydes d'azote (NOx), et de 100% d'émission de dioxydes de soufre (SO2) et de particules fines.





- électrification des navires à quai à bord des navires Jean Nicoli, Pascal Paoli et Paglia Orba (suppression d’au moins 80 % des polluants atmosphériques émis par les Diesels Alternateurs du navire pendant son escale à quai (dioxyde de carbone - CO2, dioxyde de soufre - SOx, dioxyde d’azote - NOx, et des particules fines), fin des nuisances sonores et de la vibration des moteurs et nette amélioration des conditions de vie et de travail des usagers du port, des salariés de la compagnie et des riverains.



- traitement des fumées (scrubbers) à bord des navires Vizzavona, Jean Nicoli, Pascal Paoli et Paglia Orba (jusqu’à moins 93 % de rejets d’oxyde de soufre et moins 80% d’émissions de particules.)





En 2019-2020, ce sont ainsi plus de 180 millions d’euros qui seront investis par Corsica linea pour la transition environnementale de sa flotte, en réalisant le plus grand plan d'investissements verts de la façade méditerranéenne dans le domaine du transport maritime.





La présence et la prise de parole de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, lors de cette présentation, ont également permis de rappeler le caractère essentiel de la modernisation des infrastructures portuaires insulaires. L’occasion de souligner que la continuité territoriale se définit aussi à travers des enjeux de développement durable et qu’une continuité est nécessaire en la matière, afin que ce plan devienne un plan méditerranéen.





Pour Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica linea, "toute pierre apportée à l'édifice d'un transport maritime durable et responsable est précieuse pour relever le défi collectif de la transition énergétique. L'intervention d'acteurs aussi variés que les collectivités, l'État, les ports, les armateurs montrent qu'un changement concerté vers un verdissement du transport maritime est déjà à l'œuvre. Je me réjouis de la présence de la Région Corse dans ce projet méditerranéen, pour décliner les actions entreprises à Marseille sur l'ensemble des ports corses".