Corsica Linea et Covid-19 : les équipage du Paglia Orba, Monte D'oro, Vizzavona, Jean-Nicoli et Pascal-Paoli, négatifs

Les équipages des navires Paglia Orba, Monte D'oro, Vizzavona, Jean-Nicoli et Pascal-Paoli testés entre vendredi et samedi sont tous négatifs.

"Des tests de surface et d'environnement ont été réalisés sur le Jean-Nicoli : comme à bord du Danielle-Casanova, où des tests identiques ont été pratiqués, tous sont négatifs : il n'y a pas de trace de la COVID-19, notamment dans les parties communes fréquentées par les passagers" ajoute Corsica Linea..





Autre précision de Corsica Linea : "depuis le début de la semaine, ce sont près de 550 marins - tous navires confondus - qui ont été testés jusqu'à présent sur le Danielle Casanova, Jean Nicoli, Pascal Paoli, Vizzavona, Paglia Orba, Monte d'Oro.

Les tests de dépistage vont se poursuivre sur le reste de nos navires."