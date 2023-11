Corsica Ferries navigue vers un avenir vert avec son deuxième soutage de biocarburant

Le 16 octobre, le Mega Express Two, navire assurant les liaisons entre la Corse, Toulon et Livourne, a été approvisionné en biocarburant par Petroineos dans le port de Toulon, indique ce lundi Corsica Ferries dans un communiqué. Au total, 100 tonnes de biocarburant (fuel B30 : un mélange de fuel et de biocarburant EMAG issu d'huiles usagées) ont été chargées, propulsant ainsi les moteurs du navire. Pour Jean-Charles Teurlay, directeur des opérations pour Corsica Ferries, cette initiative s'inscrit dans la lignée des efforts de la compagnie en faveur du développement durable, démontrant une volonté constante de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux normes de décarbonisation. "La compagnie mène des actions constantes et des études opportunes, dans le cadre d'un projet de durabilité environnementale et de transition énergétique. Nous nous efforçons de limiter notre empreinte carbone depuis de nombreuses années et sommes convaincus que l'avenir du transport maritime dépend de l'adoption de solutions durables et respectueuses de l'environnement."



En effet, selon les estimations, le biocarburant utilisé, composé à 30% de biocarburant EMAG issu d'huiles usagées, permet de réduire d'environ 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un carburant marin conventionnel. "Les biocarburants sont la solution immédiate et la plus vertueuse pour décarboniser la flotte mondiale, car ils peuvent être utilisés tout de suite, sans modifier les navires et les moteurs existants. Nous espérons qu'ils seront de plus en plus répandus pour répondre aux besoins des propriétaires de navires." précise Nicolò Verrina, responsable technique de la transition énergétique de la compagnie.