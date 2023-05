Corsica Cyclo GT 20 : Les stars sont arrivées, la course peut s'élancer

Car la Corsica Cyclo GT 20 se veut conviviale et agréable, malgré les 10 000 mètres de dénivelé positif programmés par l’organisation. « Le but, c’est de se faire plaisir, de rencontrer tous les participants, de partager un moment sur le vélo avec eux », complète Jérôme Cousin, autre invité de marque, aux 13 saisons professionnelles. « On est là pour profiter de cette magnifique île, et pour passer un bonne course tous ensemble. »



La présence de deux figures françaises du cyclisme professionnel ajoute forcément à l’excitation des amateurs, qui auront l’occasion de rouler en leur compagnie au cours des quatre jours de compétition. Ce mercredi, sur la place Saint-Nicolas, Pierre Rolland et Jérôme Cousin ont d’ailleurs enchaîné les photos, contentant l’ensemble des fans. Avant de partir, ils n'ont pas manqué de leur glisser un conseil de vieux briscard : « mangez des pâtes, et mettez les jambes en l’air ! »



Le programme :

Étape 1: Bastia-Patrimonio (108 kilomètres, dont 64 chronométrés)

Étape 2 : Patrimonio-Porto (192 kilomètres non chronométrés)

Étape 3 : Porto-Ghisoni (146 kilomètres, dont 74 chronométrés)

Étape 4 : Ghisoni-Bonifacio (152 kilomètres, dont 76 chronométrés)