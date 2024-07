Corsica Cristiana et les législatives

Les interrogations de Corsica Cristiana



Nous sommes appelés aux urnes, il est donc nécessaire que nous connaissions le programme de nos candidats afin d’éclairer notre choix .D’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement. pour nous autres Corses. d’un choix de société, mais de l’existence même de notre peuple.voilà pourquoi nous posons quelques questions à nos candidats, simples mais essentielles, et nous leur demandons de répondre clairement , par oui ou par non,





1)Le peuple corse existe-t-il ? Oui ou non ? Si oui comment le définissez-vous ?

2) S’il existe , il est en voie d’extinction. La submersion démographique le réduira à néant dans quelques décennies . Trouvez-vous cette situation normale ? oui ou non ? Si oui vous aurez résolu « le problème corse » par la suppression de l’énoncé .Si non , par quel moyen comptez-vous assurer le salut de la Corse ?

3) on parle d’autonomie. Il faut , sous la paille des mots , chercher le grain des choses. Indépendance ? Exercice de l’autorité dans certains domaines , définies par le pouvoir central et sous son contrôle ? Par exemple l’adaptation aux réalités corses des lois françaises ,? Simple déconcentration du pouvoir ? Par exemple la perception de certaines taxes par les collectivités locales et non directement par l’Etat

4) Le problème des migrants : comment comptez-vous le résoudre ?





Quand vous nous aurez éclairés sur toutes ces questions chacun de nous décidera de son vote ...