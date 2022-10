Corsica Business Woman : Une coprésidence dynamique pour l’entrepreneuriat féminin en Corse

Créée en 2013, l’association des Corsican Business Women apporte chaque année son lot de nouveautés et d’enrichissements. Après deux ans compliqués à cause de la crise sanitaire, le groupement revient en force avec un nouveau congrès et surtout une nouvelle présidence assumée depuis septembre dernier par deux femmes.



D’une part, Brigitte Artily, entrepreneuse aguerrie qu’on ne présente plus notamment fondatrice de la marque Crena Care et première présidente des Corsican Business Women. Elle revient donc aujourd’hui dans ce rôle en succédant à Caroline Tarsitano ayant assumé avec brio cette responsabilité ces dernières années. En Haute-Corse, c'est Marie Maestrali qui a assumé la co-présidence. Membre depuis 2018, cette dernière accède cette fois au bureau. Entre ambition de développement pour ce réseau et apprentissage de la fonction avec Brigitte Artily, la jeune présidente est enthousiaste quant à la dynamique à venir.



« Le réseau des Corsican Business women permet à chaque entrepreneuse de ne pas être isolée et d’avoir un soutien tout en ayant une liberté de parole. Cette co-présidence que j’assume avec Brigitte Artily permet notamment d’avoir une représentation dans les deux départements puisque je suis en Haute-Corse et Brigitte en Corse-du-Sud ».



Du côté entreprise, Marie Maestrali a développé du haut de ses 26 ans une agence de communication spécialisée dans les métiers de l’agriculture et de l’artisanat. Fille d’une fonctionnaire et d’un travailleur indépendant, c’est soutenu par ses deux parents qu’elle a fini par embrasser la vocation paternelle en choisissant l’entrepreneuriat au salariat. C’est avec ambition qu’elle prend aujourd’hui son rôle à cœur en développant par exemple des permanences à la fabrique AVVIA sous convention avec la CAB. « Les Corsican Business Women seront désormais présentes chaque mercredi de 9h à 16h afin d’accueillir, renseigner et conseiller les femmes entrepreneuses qui en auraient besoin ou souhaiteraient simplement rejoindre notre réseau au sein duquel nous proposons beaucoup de choses. Nous avons, entre autres des formations mensuelles dispensées par nos membres sur des thématiques diverses et variées et qui peuvent aider de nombreuses cheffes d’entreprise dans leur démarche, gestion, etc. ».



La prochaine étape pour les deux co-présidentes sera d’orchestrer le 4e congrès régional des femmes chefs d'entreprises ce jeudi 20 octobre à Porticcio.