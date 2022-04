Corse : vigilance jaune neige-verglas dès ce vendredi

A partir de vendredi après-midi, des averses se déclenchent sur le relief intérieur corse avec une limite pluie-

neige vers 900-1 000m. Entre la soirée de vendredi et le milieu de journée de samedi, les averses se renforcent

à l'ouest et sur la partie centrale de l'île. La limite pluie-neige tombe alors vers 600 m, temporairement vers

400/500 m sous les plus fortes intensités.





En cours d'après midi de samedi, les averses se maintiennent essentiellement sur le relief et le nord de l'île mais la limite pluie-neige remonte vers 800/900m. Sur l'épisode, les cumuls de neige attendus sont de l'ordre de 2 à 5 cm dès 500 m, 5 à 10 cm vers 800 m, 10 à 20 cm au-dessus de 1 000 m.





Météo France note que cette neige sera ventée avec formation de congères et des conditions routières dégradées.

La plus grande prudence est donc recommandée en raison de la neige et du risque de verglas.