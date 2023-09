Corse : risques d'incendie élevés

Rappelons que chaque année, des arrêtés d’interdiction totale d’emploi du feu sont pris par le préfet de Corse-du-Sud et le préfet de Haute-Corse pour les deux départements durant la période estivale.



Que signifient-ils ?

Que cette interdiction d’emploi du feu s’applique à toute personne, y compris les propriétaires et leurs ayants droit.

Que sont notamment strictement interdits les incinérations de végétaux (écobuages), les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité), les feux d’artifice de particuliers, les dispositifs de type « lanterne thaïlandaise ».

Et qu'il est également formellement interdit de fumer dans les forêts et le maquis.







Il est aussi précisé dans ces arrêtés que le "non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales."

Et que la "réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100.000 € ainsi que des peines d’emprisonnement."