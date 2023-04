Corse : qui veut jouer dans "Un Mohican", le prochain film de Frédéric Farucci ?

Joseph, l'un des derniers bergers de littoral en Corse, voit son terrain convoité par la pègre pour un projet immobilier. Il choisit de ne pas céder. Quand il tue l'homme venu l'intimider, il devient la proie d'une traque impitoyable, en plein cœur de l'été, du sud au nord de l'île. Au fil des jours, la légende de Joseph - incarnant une résistance réputée impossible - portée par sa nièce Vannina se propage dans toute l'île.



Il s'agit en quelques mots du synopsis du prochain film de Frederic Farrucci "Un Mohican", produit par Koro films, et dont le tournage est prévu en Corse à partir de septembre 2023.

"Un Mohican" est 'un western contemporain et politique mettant en scène l’impitoyable traque d’un berger sur le littoral puis dans la montagne corse, en plein cœur de l’été.



La production recherche pour les rôles secondaires des hommes et des femmes corses entre 17 et 70 ans . Et de nombreux profils différents : bergers, joueurs de belote, jeunes du village, patrons, hommes de main...



Pour vous inscrire, envoyez une courte vidéo où vous vous présentez avant la fin avril à unmohican@gmail.com avec votre nom, prénom, âge, lieu de résidence et numéro de téléphone.

Vous aurez peut-être l'occasion de débuter au cinéma aux côtés de Joseph, l'un des derniers bergers de littoral en Corse…