Corse : pour la CGT «L’avenir du secteur de l’énergie ne se fera pas sans les usagers »

« Nationalement comme localement les associations représentatives des intérêts des usagers et des consommateurs doivent être consultées. Ignorées par le gouvernement et les directions d’EDF et d’Engie à l’origine des projets de démantèlement et de privatisation, nous avons pris l’initiative avec 65 associations de créer le collectif «pour un véritable service public de l’énergie». Quand on a le culot de déclarer que ces reformes se font dans l’intérêt des usagers , ils devraient au moins consulter leurs représentants. Depuis 2007, l’ouverture à la concurrence, tant vantée, a eu pour résultat une hausse de l’électricité de 60,36 % et de 70 % pour le gaz pour une inflation de 25 %. Leur objectif est de répondre aux banques d’affaires et aux actionnaires. Nous revendiquons un droit à l’énergie pour tous :

-sauvegarder la péréquation tarifaire

-renoncer à l’abandon des tarifs réglementés

-baisser la tva de 20 % à 5,5 %

-Lutter contre la précarité énergétique en aidant les ménages en difficulté.

-Faire participer réellement les associations d’usagers aux prises de décisions ».