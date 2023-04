Corse : on doit débroussailler mais le brûlage est interdit

La loi N° 2020-105 du 10 février 2020 , relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l'a, en effet, modifié. Il est désormais interdit de brûler des biodéchets, dont font partie les déchets de jardin, à l’air libre et dans les incinérateurs. En cas de non-respect de la Loi, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal). Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et utilisation) depuis février 2020. Et ils ne peuvent plus être mis gratuitement à disposition des jardiniers.

Le Code de l'environnement est on ne peut plus clair.Le brûlage à l’air libre de tous les déchets est interdit par ce code.Des dérogations peuvent cependant être accordées pour les seuls déchets issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement et des activités professionnelles des agriculteurs et des forestiers.Mais dans une région où le brûlage se pratique depuis toujours, il va falloir du temps pour faire entrer les nouvelles dispositions de la loi dans les mœurs.D'autant qu'il n'est pas facile de se débarrasser autrement de ses déchets.Comment, dès lors, gommer cette difficulté qui n'est pas toujours sans conséquences sur notre environnement ?Sans doute en inculquant, avec le temps et beaucoup de patience, de nouvelles (bonnes) habitudes à tous, mais aussi, et surtout, en dotant les localités de l'île des équipements qui permettront de ranger la pratique du brûlage au rayon des souvenirs.