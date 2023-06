Corse : le monde du sport au service des enfants hospitalisés

L’association 'Du sport et plus" a son siège social à Vanves (Haut-de-Seine), et intervient un peu partout en France au service des enfants hospitalisés. « Nous aidons, en effet, 27 services pédiatriques et la ligne directrice de l’association c’est le monde du sport au service des enfants hospitalisés ». L’idée de créer l’association s’est imposée naturellement à Eric Fiedrich, à la suite de la maladie de son fils il y a quinze ans. Avec lui, nous avons passé beaucoup de temps dans les hôpitaux et je peux vous dire que les journées sont très longues pour les enfants et les parents. Nous avons donc décidé de faire quelque chose et de faciliter, un peu, le quotidien de ces enfants à l’hôpital ».

Les dons de sociétés, d’entreprises, des fondations qui participent à des appels à projets mais aussi des particuliers sont collectés par l’association qui gère et distribue ensuite dans les services qui en ont le plus besoin. « Ce sont, essentiellement, des entreprises et les fonds privés qui nous permettent de mener à bien nos actions. Nous avons eu des ordinateurs, du mobilier, de la décoration, des jouets, etc. Tout ce qui peu en fait faciliter la vie dans un hôpital et lorsque nous procédons à la distribution de ces dons nous associons des sportifs pour rencontrer les enfants. Les enfants convalescents sont par ailleurs invités à participer à divers événements sportifs. C’est ce que nous faisons toute l’année en différent endroits. Par ailleurs depuis 2020, nous avons créé le programme « activités physiques adaptées en pédiatrie où nous finançons des séances d’activités physiques. Nous sollicitons pour cela des enseignants qui se déplacent dans les hôpitaux toutes les semaines durant deux heures et qui sont à disposition des enfants et des équipes pédiatriques. Un programme qui existe déjà dans 6 hôpitaux comme à Marseille, Toulouse ou encore à Montpellier ».





Parmi les sportifs qui soutiennent l’association nous citerons par exemple, Kevin Estre, Marie-Amélie Le Fur, Paul-Henri Mathieu ou encore Margot Laffite qui répondent toujours présents aux sollicitations d’Eric Fiedrich.

Ce dernier n’oublie pas ses origines de Morosaglia par sa mère et, pour la deuxième fois, il a tenu à ce que son association se rende dans les hôpitaux insulaires. Pour ce nouveau rendez-vous, il a choisi Pierre-Louis Loubet comme parrain. Entre deux rallyes, le pilote s’est donc rendu au chevet des enfants des services pédiatriques de Bastia et d’Ajaccio la semaine dernière, juste avant son départ pour le Kenya. « Je l’avais rencontré au Trophée Andros l’an passé et l’action de l’association l’a fortement ému. Il s’est donc proposé de nous aider. Nous nous sommes revus à Paris il y a deux mois et le plus difficile a été de trouver des dates disponibles pour lui car Pierre-Louis participe au Championnat du monde des rallyes WRC. Mais nous sommes parvenus à trouver une date qui nous convenait ».







Des tablettes numériques, des livres et des peluches

Etant par ailleurs informé de son action en Corse, son cousin, Gaby Payen, directeur du Super U de Ponte-Leccia, a souhaité lui aussi s’associer à cet élan de générosité. « Nous avons, ainsi, pu offrir des tablettes numériques, des livres et des peluches à tous les enfants. Mon cousin nous aide toujours et il soutient l’association régulièrement. Nous avions fait une première action en Corse à l’occasion du Rallye des 10 000 virages, il y a cinq ans. Nous avions un véhicule qui participait au rallye et un deuxième qui était chargé de distribuer des cadeaux dans les hôpitaux de Bastia, Ajaccio, Corte et Calvi ». Eric Fiedrich a d’ailleurs annoncé qu’il reviendra en Corse avant la fin de l’année car l’association a été sollicitée par le service de pédopsychiatrie de Bastia qui a fait part de ses besoins et notamment un abris pour stocker du matériel lorsque les enfants pratiquent des activités en extérieur.

« Nous préférons travailler de cette manière car d’un hôpital à l’autre les besoins sont très différents. Nous contactons les services concernés et les responsables nous communiquent leurs manques. De cette manière cela nous permet de ne pas faire d’achats inutiles et nous procédons aux achats nécessaires, en fonction de nos moyens », a conclu Eric Fiedrich.